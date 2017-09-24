المخطط الامريكي – الاسرائيلي مع الاكراد بتوطين اليهود

فلاح الربيعي



نفذ مخططاً امريكياً – اسرائيلياً بالاتفاق مع الاكراد وتحديداً مع زعيمهم في اقليم كردستان العراق (مسعود البارزاني) الذي انهى برنامجه التآمري القائم على انفصال الاقليم وقطع ارضه من خارطة العراق الادارية بعدما قوي نفوذه من خلال الدعم المستمر من قبل امريكا وحليفتها اسرائيل بعد فتح باب الهجرة اليهودية الكردية القادمة من اسرائيل وفلسطين باتجاه اقليم كردستان وقضاء تلعفر التابع الى محافظة نينوى تحسباً بعيداً لهذا الموقع الجغرافي للقضاء المحصور بين محافظتي اربيل ودهوك الكردية وحدوده المتباينة بين تركيا وسوريا.

من خلال هذا العرض .. هناك معلومات منشورة في صفحات الانترنت اثبتت على كشف المخطط الامريكي الاسرائيلي بالاتفاق مع الاكراد بتوطين (150) مائة وخمسين الف يهودياً كردياً من يهود اسرائيل وفلسطين وتشريع رحلاتهم المستمرة وقدومهم نحو اقليم كردستان وقسماً منهم يتجهون بعدها باتجاه قضاء تلعفر الواقع غرب اقليم كردستان وبهذا العرض تمكنت اسرائيل من فرض وجودها على ممر مهم يقع شمال العراق ويمتد عبر طريق تاريخي قديم يعرفه اليهود متوغلاً من الموصل حتى يصل نهايته بالحدود السورية مروراً بقضاء تلعفر ويعتبر موقعه مفترق طرق بين الدولتين (تركيا وسوريا).

واكدت معلومات اخرى بتورط الجيش الامريكي بعد الاحتلال وغزو العراق عام 2003 بقيامه في ممارساته العدوانية السالبة وضغوطه الجبانة التي فرضها على عدد كبير من العائلات العراقية الفقيرة التي تسكن شمال العراق بعد قيام هذا الجيش الظالم المتسلط وبإيعاز من القيادة المركزية الامريكية على اقناع هذه العائلات العراقية بضرورة الاسراع في بيع اراضيهم التي يملكونها بموجب سندات الارض وتحويل ملكيتها اليهم لغرض استثمارها في المشاريع الصناعية والزراعية التي تفيد العراق مستقبلاً واعادة فوائدها الى البلاد الا ان تلك العائلات العراقية صاحبة الارض ادركوا فيما بعد بأن ملكية اراضيهم سوف تتحول الى يهود اسرائيل حصراً ولاحظوا من خلال ذلك ان قبال العوائل الاسرائيلية على شراء الاراضي في هذا الموقع المهم بلغت في بادئ الامر اكثر من (150) مائة وخمسين عائلة يهودية انتشرت في حينها بين اقليم كردستان العراق وقضاء تلعفر وحسب الخطة المرسومة بين امريكا واسرائيل وبالاتفاق مع زعامة الاقليم في كردستان بتوطين اليهود.

وهناك معلومات خطرة جداً عرفها العالم كله وضع خطة سرية بنقل اليهود الاكراد الى مدينة الموصل ومناطق الشمال في محافظة نينوى بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي ويتم نقل هؤلاء اليهود تحت شعار زياراتهم للعتبات الدينية والمزارات اليهودية المتواجدة في مدينة الموصل القديمة مؤكدة بأن اهتمام الاسرائيليين لمراقد الانبياء اليهود ومنهم (يونس – دانيال- حسقيل) وغيرهم من الانبياء المتواجدة مراقدهم في تلك المناطق العراقية وتبين من خلاصة العرض بأن اسرائيل تعتبر هذه المواقع الدينية اليهودية هي من الممتلكات اليهودية التاريخية العائدة لها .

هذه الدلائل الموثقة .. توصلت في النهاية على ان سيطرة اسرائيل على هذه المناطق المهمة من العراق باتت حقيقة والله الساتر من القادم .

وليعلم العراقيون خاصة .. والعرب عامة وبعد مرور (10) سنوات من سيطرة اسرائيل على تلك المناطق العراقية تم الاعلان عن افتتاح معبر (اوفاكوي) اليهودي الواقع بين تركيا والعراق ويعتبر المعبر هو الاقصر مسافة للطريق التجاري الذي يربط بغداد وانقرة وهو يمر بنحو خمسين كيلومتراً عبر الاراضي التي يسيطر عليها اليهود الآن وتبين لاحقاً بأن الاراضي الواسعة العراقية التي اشترتها اسرائيل بواسطة تجار يهود من الاكراد في اقليم كردستان وانها تشكل الخارطة التوسعية التي يطالب بها الاكراد لإعلان دولتهم وفق الطموح الكردي وتجاوزها بتوسيع المسافات من الاراضي التي تقع جنوب محافظة دهوك والتي يعتبرها الاكراد هي حدود دولتهم الجديدة .

وتؤكد نوايا اليهود المستقبلية ان اهم ما تفكر به اسرائيل بأن اعظم اهدافها هو الاستحواذ والسيطرة على خط انابيب نقل النفط الخام (كركوك – بانياس) الممتد بين العراق وسوريا وصولاً الى ميناء بانياس المطل على مياه البحر الابيض المتوسط ويعتبر هذا الخط النفطي .. من اهم واعظم الخطوط الناقلة للنفط في العالم .

تم انشاء وبناء هذا الخط العملاق على يد مجموعة ماهرة من الخبراء والمهندسين الانكليز بعد اجراء اول عمليات تنقيب واستكشافات للنفط في كركوك.

انشأ هذا الخط النفطي العملاق الاول عام 1948 وبدأ العمل في مد الانابيب النفطية فيه ابتداءً من منابع النفط في كركوك على شكل محطات ضخ النفط ذات تسميات رمزية تاريخية عظيمة حيث يتم نقل النفط الخام من المحطة الاولى والتي تمثل منابع النفط في كركوك ويرمز لها (k1) وتقوم هذه المحطة بضخ ونقل النفط الخام عبر الانابيب الى المحطة الثانية ويرمز لها (k2) الواقعة في محافظة صلاح الدين وتقوم هذه المحطة بنقل النفط الى المحطة الثالثة ويرمز لها (H1) الواقعة بمحاذاة بحيرة الثرثار ويمتد هذا الخط الاستراتيجي حتى يصل محطته الرابعة ويرمز لها (H2) الواقعة في صحراء البغدادي القريبة من مدينة حديثة ومن ثم يتم ضخ ونقل النفط الى المحطة الخامسة ويرمز لها (H3) الواقعة عبر الصحراء من الجزيرة الغربية في الرمادي.

واستمر امتداد هذه الانابيب النفطية العملاقة بضخ ونقل نفطها الخام حتى تصل محطتها السادسة ويرمز لها (H4) وهذه المحطة تقع داخل الاراضي السورية ومنها يتم ايصال ضخ النفط العراقي عبر هذا الخط العملاق ليصل محطته الاخيرة ويرمز لها (H5) التي تستقر في ميناء بانياس بعد شحن البواخر المحملة بالنفط العراقي ومنها ينقل الى دول العالم عبر مياه البحر الابيض بالنفط وقد توقف العمل بضخ ونقل وشحن النفط عبر هذا الخط الاستراتيجي في عام 1982 ابان الحرب العراقية الايرانية .

نرجع الى المربع الاول .. الى المخطط الهادف الى تقسيم العراق.. ان يهود اسرائيل ويهود الاقليم في كردستان هم اسياد الموقف الذي سيقطع الاقليم الكردي من خارطة العراق الادارية والجغرافية .

