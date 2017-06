المخرج السينمائي الشاب مجد حميد يفتح قلبه ويتحدث لـ(البينة الجديدة) :

السينما واجهة فكرية توعوية وتنويرية لخلق بيئة صالحة للعيش

حاوره / حمودي عبد غريب

حقق مهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي الثاني للأفلام القصيرة والذي أقيم بمدينة الفن للسينما والتلفزيون التي يديرها الدكتور حكمت البيضاني الكثير من الايجابيات لصالح فن السينما في العراق ومنها بروز نجوم جدد من الشباب المتحمس لهذا الفن ومن بين هؤلاء المخرج السينمائي الشاب مجد حميد الحاصل على الجائزة الاولى عن فيلمه ( مصور بغداد ) من اخراجه وتمثيل الفنان اياد الطائي والفنانة الاء نجم وكانت لصحيفتنا فرصة الحوار معه ليفتح قلبه ويتحدث إلينا.



* كيف وجدت عملك في عالم الاخراج والفن السينمائي ؟

ـ كمخرج سينمائي هذا عملي الروائي الاول للأفلام القصيرة فيلم (مصور بغداد ) شاركت فيه بمهرجان 3 دقائق في 3 ايام و هو المهرجان الاول الذي اشارك فيه واحصل فيه على الجائزة الاولى وسبق هذه التجربة ان عملت أعمالا وثائقية وهنالك اعمال سينمائية شاركت فيها بصفة ممثل .

* هل لك مستقبلا مشاركة بمهرجان جديد ؟

ـ نعم هناك مهرجانات عدة قادمة ستكون لي المشاركة فيها وبفيلم (مصور بغداد ) وسيتم الاعلان عنها عندما تعلن الجهة الراعية لها .

* هل لك طموح في الحصول على جائزة اخرى ؟

ـ هذا شيء مفرح وأمنية جميع الشباب من زملائي في هذا المجال لان الفوز هو ناتج عن جهود تبذل من اجل ان تحصد الثمار وكما نوهت حتى الان المشاركات لم تعلن في المهرجانات الاقليمية والعالمية مكتفيا بالمشاركات المحلية وتبقى حتى هذه اللحظة الجائزة الاهم والاقرب الى قلبي هي الجائزة الاولى في مهرجان 3 دقائق في 3 ايام .

* كيف وجدت نفسك ممثلا في السينما ؟

ـ سبق لي أن شاركت ممثلا في اعمال فنية درامية في التلفزيون والسينما لكن على مستوى السينما تحديدا بدأت بفيلم (الساعة صفر) ثم استمرت مشاركاتي وصولا الى فيلم (ابتسم مرة اخرى) للمخرج زميلي الشاب هاشم العيفاري وكذلك في فيلم روائي طويل بعنوان (وداعا نينوى) وفيلم ( ميزوبوتا ميا) وفيلم (الموعد) وعن السؤال كيف وجدت نفسي كممثل هذا متروك للمخرج والجمهور .

* كيف تصف مشوارك مــــع صناعة الفيلم السينمائي ؟

ـ على مستوى الافلام الوثائقية اخرجت الكثير من الافلام الوثائقية لصالح القنوات العربية والاجنبية والعراقية سواء في العراق ام في فترة اقامتي في دبي صراحة هي كثيرة لان عملي كان مستمرا على مدار الاعوام التي عملت بها ولا يتسنى لي ذكرها ولا حصرها وعلى مستوى الافلام الروائية اخرجت فيلمي الاول وهو فيلم التخرج كان في عام 2004 بعنوان (أحرار) وهو فيلم يبقى ضمن حدود كلية الفنون الجميلة ولهذا اعدّ بفيلمي مصور بغداد الذي اخرجته في العام 2017 هو الفيلم الاول كمخرج محترف اشارك فيه بالمهرجانات او للعروض الخاصة المنتظمة .

* هل ستبقى مخرجا للافلام القصيرة ام هنالك طموح آخر ؟

ـ بكل تأكيد هناك امنيات بعمل افلام روائية طويلة لكن اعتقد ان الوقت الان غير مناسب لمثل مشاريع كهذخ تحتاج الى اموال طائلة وهذا بالشيء الصعب جدا في مثل هذه الظروف حاليا لذلك جعلت التركيز لاسيما في السنوات الاخيرة السابقة والاخرى اللاحقة على الافلام القصيرة لانها تعطيني بعض الوقت والمجال للتفكير بان تمنحني ذات يوم الفرصة الذهبية بإخراج فيلم روائي طويل لاحقا وتلك واحدة من احلام اي مخرج واعد من الشباب المتحمس لعمله .

* من هو صاحب الفضل على مجد حميد بمشواره الفني ؟

ـ والدي الشاعر والصحفي حميد قاسم له الفضل الاكبر في ولوجي المجال الفني منذ الصغر عندما حفزني للمشاركة مع فرقة الباليه في مدرسة الموسيقى والباليه التي التحقت بها وهذا الدافع من والدي المباشر شجعني وحفزني للوصول الى جادة الصواب والتأني بكل صغيرة وكبيرة من غير الاستعجال غير النافع ومرورا باسهاماته وارشاداته ونصائحه لي بعملي قبل وبعد التخرج من كلية الفنون الجميلة وكان له التأثير المباشر على اسلوبي في المجال الفني والتلفزيوني وعلى ما اعتقد ان مساحة الحرية في اختياراتي وتوجيه الوالد المستمر له الفضل على ما أنا فيه وتعلمت منه الكثير وهو ذلك الاب المتحضر والمثقف والمعلم لي .

* ماهي الحكاية الاولى وراء اختيارك فن السينما ؟

ـ ولعي الكبير جاء لأني احب القصص واعشقها ومن المؤكد ان السينما هي التي تمنحك الفرصة لان تقول قصصك وهذا سر الاختيار لها.

* اي الافلام السينمائية التي ترغب بمشاهدتها ؟

ـ اشاهد الكثير من الافلام السينمائية وهناك فيلم يفرض نفسه بأن تتابعه حتى النهاية ولا يوجد نوع معين من الافلام يمكن ان اتابعه على حساب نوع اخر ومع هذا انا مولع بالسينما الايطالية اكثر من غيرها.

*نود معرفة الاقرب اليك من نجوم السينما محليا و عربيا و عالميا ؟

ـ محليا هناك الراحلان الكبيران (خليل شوقي) و(سليم البصري ) وعربيا الراحل (احمد زكي) .. وعالميا (البتشينو ) و(روبيرت دي نيرو) و (بينيثو ديل تورو) هؤلاء هم الاقرب لي .

* شعورك بفوز مصور بغداد بمهرجان 3 دقائق في 3 ايام ؟

ـ حقا الشعور لا يوصف ان تأخذ جائزة على فيلمك الاول في اول مشاركة لي بمهرجان سينمائي ومن اهم مدينة في العالم مدينتك بغداد الحبيبة وهذا اكيد لا يمكن لكلمة واحدة ان تصف الشعور الذي مازال حتى هذه اللحظة يعتريني لكنها نشوة رائعة ولحظة فرح كبيرة وأنا استمع لفوز مصور بغداد بالجائزة الاولى بعد اعلانها من قبل مدير المهرجان د . حكمت البيضاني .

* كيف تصف السينما في العراق ؟

ـ السينما في العراق متأرجحة وما زالت لا تملك هوية واضحة علما أننا نمتلك طاقات انتاجية هائلة لكننا لا نملك صناعة سينمائية ولا يوجد انتاج سينمائي حقيقي .. فقط هنالك محاولات شبابية وهم يصنعون الافلام على حسابهم الخاص وحسب المتيسر لديهم .

* إذن طموح الشباب هل يحافظ على السينما وينقذها من الهبوط ؟

ـ بالرغم من ثقل المهمة الواقعة على اهل السينما والمختصين بها عامة وعلى هؤلاء الشباب المثابرين والطموحين خاصة بانهم يصنعون سينما جيدة ويحتاجون يد المساعدة والعون لانتاج افلام اكثر وايضا يحتاجون الى شركات انتاج تدعمهم ودور عرض تسهم في عروض افلامهم وهذا ممكن أن يتوفر وان شاء الله هنالك خطوات ايجابية لقسم السينما وادارته الجديدة في دائرة السينما والمسرح بعد تسمية الفنان المخرج السينمائي فارس طعمة التميمي مديرا للقسم بان تمهد الطريق للعناصر الشبابية للمشاركة بمهرجانات دولية قادمة .

* كلمة لك في نهاية الحوار .

ـ اتمنى ان يسهم الفن في ايصال صوت الانسان العراقي الى العالم وان يصنع حراكا اجتماعيا في تطوير المجتمع فكريا ومحاربة التطرف ولاسيما السينما واجهة فكرية توعوية وتنويرية لخلق بيئة صالحة للعيش .



