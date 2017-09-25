المئات يتظاهرون وسط بعقوبة لرفض استفتاء إقليم كردستان ويطالبون بإحالة كل مسؤول حكومي يدعم الاستفتاء للقضاء

بغداد / البينة الجديدة

تظاهر المئات من أهالي ديالى، وسط مدينة بعقوبة لرفض استفتاء إقليم كردستان، وطالبوا بإحالة أي مسؤول حكومي يدعم الاستفتاء للقضاء لأنه يدعم مشروع «تمزيق وحدة العراق».وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني إن «المئات من أهالي ديالى من كل مكوناتها خرجوا، صباح امس، في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة للتعبير عن رفضهم لإجراء استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 من شهر أيلول الجاري».وأضاف الحسيني، أن «التظاهرة التي رفعت الأعلام العراقية طالبت بوحدة الصف والموقف إزاء أي تهديد يمس امن ووحدة البلاد».

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