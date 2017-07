الليوث بين التلاعب والابتزاز وكشف ظهورهم للخصوم .. هاشم : لم نشاهد معاقبة (FIFA) لأي لاعب بتهمة التزوير والبعض امتهن الابتزاز

بغداد / ماهر حسان

الاولمبي، ذلك المنتخب الذي توجهت له حملة من الانتقادات بخصوص التلاعب بالاعمار ما لم يتلقها اي منتخب نشط بقمصان الوطن من قبل، الامر الذي جعل من الوسط الرياضي والجماهيري يختلفون حول الدوافع الحقيقية التي وقفت وراء بلوغ الموضوع ذروة الانتقاد، وصولاً لنشر غسيل الكرة العراقية على حبال الخصوم, فالجهاز الفني لليوث بقيادة عبدالغني شهد ربط الحملة التي وصفها بالممنهجة بدوافع شخصية من اجل الابتزاز والحصول على مكاسب مالية، فيما انتقدت بعض الشخصيات الرياضية موعد اطلاق مثل هذه الحملة لاسيما وان ذلك يجعل من ظهر الاولمبي مكشوفا للمنتخبات التي ستنافس في المجموعة. بين هذا وذاك استطلعنا اراء اصحاب الشأن والاختصاص وخرجت للقراء بالحصيلة الاتية:



الرادع الحقيقي

اول المتحدثين كان الحارس الدولي السابق عماد هاشم الذي قال: مسألة تزوير الإعمار ليست وليدة اليوم حيث يعلم القاصي والداني انها مستشرية منذ عقود من الزمان، وما نعانيه في الوقت الحاضر هو انعكاسات طبيعية لواقع فرض في سنوات ماضية.

واضاف: أعزو الامر في البداية الى الاندية التي تعمل في الفئات العمرية بصفتها المسؤولة الاولى عن تنامي مثل هذه الافة التي اثرت وبشكل كبير في تطور كرة القدم في العراق ويجب ان يكون هناك رادع حقيقي لمحاسبة تلك الاندية التي تغض النظر عن المدربين الذين يلجأون الى تزوير اعمار اللاعبين من اجل الحصول على انجازات انية.

وحول ما يتم طرحه بخصوص المساومة والابتزاز بالخصوص المذكور قال: مع كل اقتراب لاستحقاق وطني خاص بالفئات العمرية تجد ان العديد من المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بشن حملات الهدف من وراءها المكاسب الشخصية في اغلب الاحيان مع الاحترام للبعض الاخر الذي يضع خدمة الرياضة العراقية بصورة عامة هدفاً لحملاته وطروحاته.

وبين: ان ابتزاز بعض الصفحات للاعبين والمدربين يكون مقابل سكوتهم واذا كانت هذه الصفحات تريد الخير للرياضة العراقية كان الاجدر بها اقتصاص هذا الامر من الجذور وأعني بكلامي من الأساس وهي الفئات العمرية في الاندية قبل ولوج اللاعبين الى المنتخبات الوطنية للفئات العمرية غير ذلك هم يعملون ضد العراق وضد الرياضة العراقية ولاسيما كرة القدم.

عقوبة اتحادية

وزاد: ان اللاعبين الموجودين في المنتخبات الوطنية في هذه المدة لم نشاهد لاعبا واحدا عوقب من بوابة التزوير! من قبل الاتحادات اذا كانت من الاتحاد الدولي الفيفا او الاتحاد الاسيوي وحتى الاتحاد العربي لوجود (ايديات) موثقة بأعمارهم مضافا الى ذلك فحصهم من خلال الأجهزة المتطورة لاعمار اللاعبين، وعليه ليس من المعقول ان في كل مشاركة للمنتخبات الوطنية تخرج هذه الصفحات بابتزاز اللاعبين والمدربين من اجل مآربهم في عدم استقرار هذه المنتخبات.

واختتم حديثه قائلاً: من وجهة نظري الشخصية فإن الكف عن التراشق بالتصريحات في الوقت الحالي امر يجب تثبيته بحكم ان لم يعد هناك وقت طويل يفصلنا عن انطلاق البطولة ومن يريد ان يدعم الرياضة العراقية ليس بالتشهير بل بدعم اللاعبين والمدربين في الأقل معنويا ونحن مقبلون على استحقاقات مهمة لهذه المنتخبات.

انجازات وهمية

فيما انتقد الدولي السابق صادق سعدون عملية التلاعب بالاعمار الحقيقية للاعبين من اجل الحصول على انجازات وهمية ستنتهي مع نهاية العمر الحقيقي للاعب في الملاعب، والا بماذا نفسر اعتزال لاعبين دوليين في اعمار مبكرة!؟.

وقال: ان اتحاد الكرة يتحمل الجزء الاكبر من عملية التزوير بحكم عدم توافر الرعاية الحقيقية لدوريات الفئات العمرية، ولا يتم التعامل مع تلك المسابقات على وفق من الصرامة ولاسيما في ما يخص تحديد الاعمار الامر الذي يقوض من فرصة مدربي المنتخبات الوطنية في توفير القاعدة الواسعة للاختيار لذا تجده يذعن للاعبين المتلاعبين والذين يمتلكون (ايديات) اسيوية تسمح لهم بتمثيل المنتخبات.

واضاف: ان التراشق الاعلامي الذي وصل الى التهديد والوعيد بات أمرا واقعا بحكم وجود ثلاث جهات في المعترك المذكور كل يغني على ليلاه، فالقسم الاول تجده يدافع بقوة عن قضية اللاعبين المزورين والهدف واضح هو الاستفادة باكثر من طريقة، فيما تبرز كتلة المعترضين الذين لا تهمهم مسالة التزوير بقدر اهتمامهم بالمصالح الشخصية والذين لم يجدوا مكاناً لهم في الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والقسم الثالث والاخير وهو الاكثر واقعية ووطنية يتمثل في شريحة المشجعين والانصار الذين يتمنون ان يشاهدوا المنتخبات نظيفة من التزوير والتلاعب من اجل الارتقاء بواقع كرتنا.

وفي ختام حديثه قال: نشر معلومات عن المنتخب الاولمبي في الوقت الحالي من على النوافذ الاعلامية امر في غاية الخطورة لاسيما وان التصفيات الاسيوية باتت على الابواب، ونشر بعض المواقع لاوليات بعض اللاعبين والتشهير بهم سيضع المدير الفني وملاكه التدريبي المساعد واللاعبين في موقف حرج جداً امام الخصوم الذين سيحاولون جهد امكانهم ان يستثمروا هذه الحالة اذا ما عجزوا عن تحقيق الفوز على المنتخب.

