اللواء الوائلي يفتتح دائرة البطاقة الوطنية في آمرلي

بغداد / البينة الجديدة

اعلن مدير الجنسية العامة اللواء مهدي نعمة الوائلي، امس الاثنين، عن افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في قضاء امرلي بمحافظة صلاح الدين.وقال الوائلي في بيان : انه «تم اليوم افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في قضاء امرلي في محافظة صلاح الدين بحضور مدير البطاقة الوطنية العميد نشأت الخفاجي وعضو مجلس محافظة مهدي تقي اسماعيل وقائممقام القضاء عادل شكور».واضاف الوائلي ان «ذلك جاء للبدء باصدار البطاقة الوطنية للمواطنين وتقليص الروتين في عمل الدوائر خدمة للمراجعين».واعلن مدير الجنسية العامة اللواء مهدي الوائلي، في 26 اب 2017، عن ايقاف العمل بدائرة احوال آمرلي في صلاح الدين.



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