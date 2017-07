اللعب بعد الحرب

محمد حسب العكيلي

كثير هم اللاعبون في الساحات المنظفة, واكثر منهم في الاراضي الخصبة الامنة خاصة بعد ان تكون هشة لشق الطرق خلالها. ايران وتركيا لهما الحصة الكبيرة في النفوذ داخل كردستان العراق في وقت توالي رئاسة كردستان اللوبي اليهودي وترحب به بحفاوة .

نعيش الساعات او الايام الاخيرة لاعلان تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش, فيما تعيش جهات ودول اجنبية على امل الهيمنة والامبريالية غير المعرفة.

تركيا تحاول ارباك المخطط الكردي القائم على انشاء دولة كردية في الشرق الاوسط الجديد والتي تدعم جزءا ليس بالقليل من القوى السنية خاصة بعد ان دربت جماعات مسلحة يقودها اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق والذي يتهم بأنه احد المدانين بجريمة سقوط الموصل.

فيما تقف امريكا على قمة هرم المشاهدة وتشاهد النفوذ الذي تبسطه اسرائيل على المنطقة بشكل غير مباشر من خلال شركات استثمارية بدأت بالدخول الى العراق وستبدأ بالدخول الى سوريا خاصة بعد ان تم ايقاف اطلاق النار في جنوب غرب سوريا بعد الاتفاق بين الرئيسين ترامب وبوتن عشية قمة العشرين المنعقدة في مدينة هامبرغ الالمانية .

يقول ثعلب السياسة الامريكية هنري كيسنجر: (الحرب العالمية الثالثة شر لابد منه وستشتعل ناره بين ايران واسرائيل) وهذه الملامح اتضحت في الفترة الاخيرة خاصة بعد ان توطنت عدد من العوائل اليهودية في كردستان كما نقل مصدر .

النار تحرق الاخضر واليابس كما يقول المثل والانتصار الذي تحققه القوات العراقية من جيش وشرطة وحشد شعبي سيحسب الى بعض الذين لم نشاهدهم في ارض المعركة .

بعض القوى السنية وعلاقاتها الجيدة مع كردستان هي الاخرى اصبحت مستغلة من قبل رئاسة كردستان للسيطرة على بعض المناطق المحررة التي تأمل كردستان اضافتها الى مشروعها بعد الاتفاق مع شيوخ العشائر وبعض قادة القوى السنية مقابل دعم مادي ضخم فيما تعارض قوى سنية اخرى هذا المشروع والذي سيكون محطة انشقاق بين القوى السنية فيما ما بينها من جهة وقوى سنية ضد مشروع كردستان ربما تنتهي بالمجابهة.

ختاماً, العراق مستغل من جهات تدعي انها مع فئة ما, فيما تدعم بشكل مخفي فئات واحزاب اخرى .



