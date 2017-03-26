الكرملين : عملية الاغتيال ضربة لهيبة تركيا ومن المبكر تحديد من يقف وراءها ؟

امير قطر في خطر .. قاتل السفير الروسي زار الدوحة (5) مرات .. وابن (موزة) ضالع في مقتل (كارلوف)

بوتين لحظة سماعه مقتل السفير يركل الطاولة بقدميه ويريق القهوة على اوراق الاجتماع ويتوعد القاتل بمسدسه الشخصي ..!!

رئيس مصر يرحب بدعوة من معصوم لزيارة العراق والحكيم قريبا في القاهرة

الامن البرلمانية : لا نملك معلومات عن وصول فريق امريكي لتعقب البغدادي

الشابندر : العراق معرض للتقسيم والضياع بسبب الكتل الطائفية وعشائر الانبار تحذر من هجمة مباغتة لداعش

كتب رئيس التحرير

شغلت عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف مؤخرا عواصم العالم كله ومراكز صناعة القرار والابحاث بل وكل وكالات المخابرات اي كان مستواها وليس هذا فحسب بل ان مقتل السفير الروسي اضحى الشغل الشاغل لكل وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية لسبب بسيط هو ان الحادث انطوى على شيء من الغرابة والغموض وان له تداعيات كبيرة وخطيرة ليس على العلاقات الثنائية بين موسكو وانقرة بل تتعداها الى المنظومة العالمية برمتها فقد اعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف ان الكرملين وصف جريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا بانها ضربة لهيبة تركيا واكد الكرملين انه من المبكر الحديث عن من يقف وراء عملية الاغتيال في الوقت الذي تحدثت فيه الصحف التركية الصادرة امس بان قاتل السفير كان يعمل في فريق حماية اوردغان وانه اقام اي القاتل في فندق قريب من مسرح الجريمة في حين قالت مصادر اجنبية مطلعة بان امير قطر الشيخ تميم بن حمد الان في خطر لان قاتل السفير الروسي واسمه مولود مرت الطن طاش قد زار عاصمة قطر الدوحة (5) مرات وان امير قطر (ابن موزه) ضالع في مقتل السفير واضافة المصادر ان القاتل ينتمي للجبهة التركستانية وان الرئيس الروسي لحظة سماعه بمقتل السفير ركل الطاولة التي كانت امامه بقدميه بعصبية ظاهرة واراق فنجان القهوة الموضوع عليها ما ادى الى تبلل اوراق الاجتماع الذي كان يعقده حينها وبحسب المصادر فان بوتين توعد القاتل بان يقتص منه بمسدسه الشخصي وفي التطورات المحلية السياسية والامنية اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي ان رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم سيقوم قربيا بزيارة الى مصر للتعريف بماهية ورقة التسوية السياسية وتأتي هذه الزيارة للحكيم عقب زيارة قام بها للاردن وايران لذات الغرض في حين اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه لزيارة العراق تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفي شأن اخر حذر السياسي عزت الشابندر من ان العراق معرض للتقسيم والضياع بسبب الكتل الطائفية معتبرا في الوقت نفسه ان الوضع في العراق افضل على المستوى الامني وقال الشابندر في لقاء تلفزيوني ان العراق سيبقى بلد الثالوث الشيعي ، السني ، الكردي وان الكتل السياسية لا تملك شيئاً لجماهيرها فالمحاصصة اسست لنظرية الاستقواء على الحليف الاخر وهناك اطراف مستفيدة وهي من ترغب بتأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ووصف الشابندر الامم المتحدة بانها عملت كساعي بريد بين التحالف الوطني والكتل الاخرى لتمرير ورقة التسوية وهذه التسوية مشروع من لا من مشروع له مشيرا الى ان الكتل السياسية تفتقر لاي خطاب مباشر مع الجماهير وعلى صعيد اخر نفى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت امتلاك لجنه معلومات بشأن وصول فريق امريكي لتعقب زعيم عصابات داعش ابو بكر البغدادي والحد من تحركاته مشيرا الى ان الولايات المتحدة تستطيع تعقب تحركات البغدادي من خلال الاقمار الصناعية المتطورة او الطائرات المسيرة لديها وفي الشان الامني ايضا قال رئيس مجلس عشائر الانبار رافع الفهداوي ان وجود تنظيم داعش الارهابي في ثلاث مناطق حدودية للمحافظة يشكل خطراً من خلال قيام التنظيم بهجمة مباغته فيما اشار الى الحشد العشائري والقوات الامنية ما زالت غير مستعدة بشكل كامل.