القمة العربية.. واقع وتحديات

د. احمد العامري

بالرغم من إن وقتا طويلا انقضى دون أن تستطيع الدول العربية بلورة رؤية تتناسب مع حاجات المرحلة التي تمر بها الامة وضروراتها وبالرغم أيضا من انشغال البعض بامور هامشية وبخلافات جزئية انعكست سلبا على أمن الامة ومستقبلها ووحدة اراضيها إلا ان طبيعة التحديات التي تواجهها الامة لا تترك مجالا ولا تعفي أحدا من المسؤولية اذ على ضوء المواجهة وكيفية التعامل مع الوقائع يتحدد واحد من أمرين إما أن تبقى الأمة هذه او أن تفنى ومن هنا جاءت القمة العربية التي انعقدت في عمان لتعبر عن الحاجة الماسة للتكاتف العربي لمواجهة المشروع الاستعماري والتي أثبتت بالدليل حرص العرب جميعا عن طريق خطابات القادة العرب على ضرورة العمل العربي المشترك وبذل كل ما من شأنه أن يعيق التكاتف والعمل إذ اصبح الجميع متيقنا من أن جميع العرب مستهدفون من قبل المشروع الاستعماري وان اهم ما تميزت به تلك القمة وحدة الموضوع في خطابات القادة العرب بالشكل الذي أكد فيه جميع القادة على ضرورة محاربة الإرهاب ونبذ كافة أشكال العنف الطائفي والدعوة للحوارات في حل جميع الخلافات على مستوى الأمة ، والأمر الآخر الأكثر أهمية دعم القادة العرب للعراق وضرورة عودته لمحيطه العربي لاسيما وان هناك مؤشرات ايجابية من الجانب السعودي في فتح باب جديد من العلاقات مع العراق والعمل لعودته لعمقه العربي عبر زيارة وزير خارجية المملكة للعراق وترحيب العراق بفتح صفحة جديدة من العلاقات بالشكل الذي انعكس إيجابا في قمة عمان إذ دعا الجميع الى ضرورة دحر الإرهاب في العراق وتحرير أرضه والعمل على عودته إلى عمقه العربي وكذلك دور الجامعة العربية الاكثر أهمية في العمل العربي ودعمه بالشكل الذي يكون جامعا لوحدة كلمة الامة، وهذه المؤشرات الإيجابية لا بد أن تزيد العراق إصرارا على طي صفحة الماضي والسير الى أمام مع جميع الدول العربية حتى ولو حصلت بعض المعرقلات من قبل اعداء الامة التي لا تريد عودة العراق الى عمقه العربي الا أننا واثقون كل الثقة من أن إرادة التقارب والتواصل والتعاون والتكاتف وطي صفحة الماضي موجودة وهذا يساعد في انهيار وتهاوي المشروع الاستعماري المقيت وحينها سيكون العراق جزءا مهما من عمقه العربي ولاعبا مهما في المعادلة العربية والإقليمية كما كان في سابق عهده وعلى الجميع أن يعي أن المشروع الاستعماري لم يغلق ابوابه بهذه السهولة ولن يكتفي من استحداث مشاريع استعمارية يحاول عبرها النيل من الامة برمتها والعمل على إثارة المشاكل والفتن فيها ومن المهم جداً العمل على تقوية العلاقات العربية مع فتح باب التعاون على مصراعيه لاسيما في الجانب الإعلامي عن طريق توجيه الخطاب وتسخيره لمصلحة الامة باجمعها وفي كافة المجالات والعمل على عقد الاتفاقيات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات بين الدول العربية لاسيما دول الجوار العراقي والعمل بروح الفريق الواحد وهذه الخطوة تعد سيدة الخطوات ومن هنا ممكن أن تبدأ عملية النهوض

