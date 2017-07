القصة الكاملة لفكرة ونشوء بطولة كأس العالم بالتحدي والصبر نجح المحامي الفرنسي جول ريميه بإقامة كأس العالم

اعداد / حمودي عبد غريب

بعدما هيمنت الحركة الاولمبية زعامتها على العالم رياضيا بعد النسخة الاولى بأثينا 1896 والثانية 1900 بفرنسا ولم تكن لعبة كرة القدم ضم جدول المسابقتين وجاء أول اجتماع رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 1904 بالعاصمة الفرنسية ( باريس) حضرته كل من : سويسرا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، هولندا، إسبانيا، والسويد وخرج المجتمعون بإقامة بطولة عالمية كروية بعد دراسة الفكرة ومدى نجاحها الا أن حائط الصد الاولمبي حال من دون ذلك خوفا على شعبية الالعاب الاولمبية وما تمخضت عنه الدورتان السابقتان من نجاح ملفت بين دول العالم .

ولكن المجلس الاولمبي اصطدم بقوة وارادة رجل جديد استلم قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المحامي الفرنسي ( جول ريميه ) سنة 1921 ليفتح حقيبته ويخرج اوراق الفكرة وما خطط له على مائدة التداول مرة أخرى ويبذل كافة الجهود المتيسرة لديه لتحقيق الحلم وبقي مصرا ومستمرا بمناداته من أجل الهدف والفكرة الاسمى والاغلى في ملفاته وجاء الاجتماع التاريخي في 25 مايو 1928 بمدينة باريس الفرنسية وتم التصويت على إقرار البطولة تحت اسم ( كأس النصر ) الذي بقي مستمرا حتى عام 1946 ليتم تغييره باسم المؤسس كأس جول ريميه تقديرا وعرفانا له.

وبعد عام كامل وتحديدا في 18 / مايو )1929 وبمدينة برشلونة الاسبانية عقد الاتحاد الدولــي اجتماعا جديدا لمناقشة الامر الأهم اين تقام البطولة؟ وللنظر بطلبات الدول التي تقدمت بطلب تنظيم واستضافة البطولة إيطاليا ..هولندا ..إسبانيا السويد ..الأوروغواي وحصلت الموافقة النهائية على طلب الأوروغواي واعطائها الضوء الاخضر والالوية من قبل (الفيفا) ولأسباب عدة متزامنة بعد فوزها بذهبية أولمبياد أمستردام 1928 واستعداداتها للاحتفال بالذكرى المئوية للاستقلال مضافا على بمساندة حكومتها بتحمل كافة التكاليف المالية للوفود المشاركة. وقام بتصميم الكاس المصنوع من الذهب الخالص من قبل النحات الفرنسي (أبيل لافلور) الذي أختار ان يكون بشكله القديم تمثالا مجنحا للإله نايك Nike وهي إله النصر في اليونان تحمل علي رأسها قدرا ذهبيا كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة والى الأسابيع القادمة تتواصل صحيفتنا بنشر حكايات كأس العالم في 88 عاما من احداث ونجوم وأرقام .



This post has been seen 46 times.