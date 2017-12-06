القصة القصيرة جدا في رحاب المشغل السردي في ميسان

البينة الجديدة/ حيدر الحجاج

اقام اتحاد ادباء وكتاب ميسان المشغل السردي امسية قصصية للقصة القصيرة جدا في قاعة مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية وقدم الامسية القاص والروائي عبد الرضا صالح محمد رئيس المشغل السردي مستهلا الجلسة باستذكار الراحل القاص والروائي نوري جابر الهاشمي لما تركه من ارث ثقافي لذاكرة المدينة وسردياتها تلا ذلك القاص ابراهيم الغراوي بقراءة نصوص قصصية قصيرة جدا حاكت الواقع اليومي تبعه السينارست والقاص ضاري الغضبان بقراءة اربع قصص تناغمت مع ما نمر به اليوم بنكهة ساخرة بعدها قرأ القاص تحسين علي كريدي ثلاث قصص قصيرة جدا من يوميات الشارع ومشاكساته وفي الختام قرأ مقدم الجلسة عبد الرضا صالح قصصا قصيرة جدا سلطت الضوء على نافذة انتكاسات الواقع اليومي واشتغالاته بسرديات تناغمت بوجعها الساخر



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