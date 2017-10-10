الفنون التشكيلية العراقية …. في كتاب مترجم

البينة الجديدة / اخلاص العامــــري – تصوير / ادهم يوسف

دائرة الفنون التشكيلية، عملها وانجازها, معارضها وتاريخها وقسم التراث ومعهده والأوسع من ذلك كله الفنون التشكيلية منذ نشأتها ولحد هذه اللحظة كل هذا سيكون مضمون كتاب (الفنون التشكيلية في العراق ) والذي قطع في تأليفه وترجمته الشوط الأكبر ولم يبق الا إضافات بسيطة ليبصر النور حول هذا الكتاب كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور شفيق المهدي مدير عام دار ثقافة الأطفال جاء فيه :

ــ بعد اللقاء مع الناشر والمترجم العراقي الدكتور ياسين الجبوري والذي يعود له الفضل في ترجمة كتاب نهج البلاغة للامام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) ووزع في كافة أنحاء العالم بعد أن تفرغ لترجمته ربع قرن من الزمن نضجت فكرة باتجاه إصدار كتاب شامل عن الفنون التشكيلية في العراق وتم الاتفاق مع الدكتور الجبوري على ذلك حيث قمنا بتشكيل فريق عمل يتكون من المصور الصحفي ادهم يوسف والمترجمة ليلى مراد والسيد سعد مطر خلف واعراف علي موسى وأضاف المهدي :ــ

ـــ سيكون هذا الكتاب رياديا وشاملاً لكافة الفنون التشكيلية في العراق وهو جهد شخصي للدكتور ياسين الذي يريد أن ينجز لبلده ما هو اكبر وبالنسبة لي هو حلمي الذي سيرى النور قريبا.

ومع المصور ادهم يوسف الذي تقع على عاتقه المهمة الأكبر من الكتاب الا وهي تصوير كافة النصب والتماثيل واللوحات الفنية كان لي وقفة قال فيها :ــ

ـــ في البداية كانت جولتي التصويرية داخل مبنى وزارة الثقافة والسياحة والآثار حيث قمت بتصوير جميع اللوحات النادرة والأعمال النحتية التي تعود لكبار الفنانين لأنتقل بعدها إلى المتحف العراقي وتصوير قاعات العرض الخاصة بالفنون التشكيلية (قاعات مع اللوحات وقاعات مع اللوحات والجمهور) ومن ثم تم الأتفاق على تصوير قاعة كولبنكيان لتأتي المرحلة الثانية وهي المرحلة الأصعب التي تتطلب جهداً إضافيا لأنها تشمل تصوير النصب والتماثيل في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ومنها نصب الحرية والفانوس السحري وابي نؤاس وغيرها…

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