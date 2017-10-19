الفنان سعد نعمة في جنة عدن

البينة الجديدة / عدنان ابراهيم

بحضور وزير الثقافة فرياد رواندزي افتتح صباح امس الاربعاء في قاعة الفنون التشكيلية في الوزارة المعرض الشخصي للصور الفوتوغرافية للفنان سعد نعمة والذي جسد فيها بيئة الاهوار بكل تفاصيلها وجوانبها باربعين صورة فوتوغرافية التقت بانامل فنان مبدع اتقن الزوايا واتجاهات حركة سكان هذه المنطقة مؤكداً ان عنوان معرضه الشخصي (جنة عدن) كواحد من المواقع السياحية في العراق . الذي نال استحسان الجمهور فيما اثنى الوزير على التميز الجمالي لمعرض الفنان .



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