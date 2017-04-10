الفنان خليل فاضل من الرياضة إلى عالم الفن لـ(البينة الجديدة) : في بدايتي كان يساعدني والدي الفنان فاضل خليل لأن طريق الفن يحتاج إلى ضوء

حاورته / ناردين نشوان

ممثل عراقي شاب من مواليد 1988 التحق بمعهد الفنون الجميلة عام 2001 حصل على دبلوم فنون مسرحية عام 2006 كما التحق في فرقة الفن المسرحي الحديث ، مثل العديد من المسرحيات وتميز بها ، كانت بدايته رياضية ومن ثم ترك الرياضة والتجأ الى الفن بأعمال درامية عديدة انه نجل الفنان فاضل خليل ( خليل فاضل خليل ) .. فماذا قال خليل لـ « البينة الجديدة « في هذ الحوار ؟

* بداية الفنان فاضل خليل كانت رياضية حيث علمنا انك كنت تلعب في نادي الزوراء وفي أشبال العراق وأيضا لعبت في بطولة غرب اسيا فكيف انقطعت عن كرة القدم وشغفك بها معروف ومتوارث ؟

ـ أنا رياضي في الأصل كما كل حلمي كان الكرة والرياضة ومثلت منتخب أشبال العراق في 2002 ، بعدها حدثت حوادث العراق في عام 2003 فتم استدعاؤنا إلى منتخب الناشئين في ذلك الوقت كان عندي انقطاع عن الكرة ولياقتي لم تكن جيدة فعندما تم الاختبار لم أكن من ضمن المختارين عندها كنت صغيرا فكون هذا لدي ردة فعل فقررت ترك كرة القدم.

* أول دور بطولة مطلقة في مسلسل ( اخر الملوك ) نود ان نعرف كيف تم اختيارك لهذا الدور ؟ وهل كنت خائفا من هذه التجربة في تجسيد شــخصية تاريخية ؟

ـ كنت قلقا جدا بالاخص في تجسيد شخصية الملك فيصل الثاني التي لا يعتلي عليها الناس كونه انسانا متواضعا ومحبوبا و من اصل عظيم ، فأنا سأكون في هذا المحل و يجب ان يروني اجسد الشخصية بإتقان والا سوف يقولون لا يصلح لدور الملك فيصل الثاني ، فبقيت في هذه الحيرة نعم ام لا ، اقبل الدور ام ارفضه ، فقمت بتجميع الكثير من الفيديوهات وقرأت عنه وبالمصادفة ان ابن رسام الملك ( عطى صبري ) وصديقه من الادقاء فاستعنت به كثيرا وبعدها قلت نعم استطيع تأدية الدور .

* هل انت راضٍ عن عملك في مسلسل ( اخر الملوك ) ام تشعر كان يجب ان يكون عليه تعديل اكثر ؟

ـ اعتقد انه يجب ان يكون له تعديل لان الفنان بطبعه بعد اي عمل يقوم به يقول لو فعلت هذا لكان اصبح المشهد افضل ، وفي اي عمل فني حتى غير الملك فيصل مثلا في مسلسل ( وادي السلام ) او في مسلسل ( هدوء نسبي ) ، لكني راضٍ عن تأدية دوري في مسلسل ( اخر الملوك ) وراضٍ جدا .

* هـــل كونك ابن الفنان الكبير ( فاضل خليل ) يشكل عبئا عليك ام يعطيك دافعا ان تكون متحفزا لتقديم الافضل ؟

ـ العبء هو مسؤولية ان احمل هذا الاسم الكبير ومع انا اشعر اني عندما اقوم بعمل ما ابذل مجهودا كبيرا وبفضل الله كنت موفقا وبعد عملين لي قررت ان اكون خليل فاضل خليل ولدي الثقة والقدرة على ان احمل مثل اسم كهذا.

* هل الوالد يساعدك في انتقاء اعمالك الفنية ام يكون الاختيار من قبلك فقط ؟

ـ في بدايتي نعم كان يساعدني لان هذا الطريق يحتاج الى ضوء ( طريق الفن ) ، كنت احتاج الى مرشد لأني دخلت عالم الفن وانا صغير ابلغ من العمر سبعة عشر عاما ، لم اكن مهيئا ان امشي في هذا الطريق بمفردي وحتى ان لم يكن والدي فاضل خليل فقد استعين بالذي يملك خبرة ويكون صديقا لي .

* هل قدمت لك اعمال فنية مجاملة لكونك ابن الفنان فاضل خليل ؟

ـ لا اعتقد لان هذه شاشة مباحة للجميع الكل سيشاهدها وعندما تحدث اخفاقة معينة سيتم التأشير عليها بسرعة من المشاهد ، فعندما يقولون ان هذا الفنان سيء او ضعيف لا يقومون بطلبه الى ادوار اخرى .

* مثلما نعلم انك حصلت على جائزة افضل ممثل صاعد عن مسلسل ( سحابة صيف ) سنه 2009 بمهرجان القاهرة ، ما هو شعورك بعد استلام الجائزة ؟

ـ شعور لا يوصف ، فقد كنا جالسين في البيت مع عائلتي نتابع المهرجان فأنا لم يكن ببالي ولا بخاطري أن أفوز ، لكن عندما أذيع اسمي بفوزي بهذه الجائزة والتي كان مرشح لها ممثلين سوريين أيضا فــكان شعورا عظيما جدا و مفرحا .

* ماهي مدى استفادتك من المخرج شوقي الماجدي في مسلسل (هدوء نسبي)؟

ـ الأستاذ شوقي الماجدي إنسان وفنان حقيقي ، تجربتي في ( هدوء نسبي ) مع شوقي الماجدي كانت جدا مهمة واعتز بها جدا ، أما عن الاستفادة فقد رأيت الطريقة الاحترافية في التصوير بل الاحترافية جدا ، حيث كان الملاك الأغلبية العظمى من الغرب .

* هل تجد في الكلية مناهج كافية لإعداد ممثل مثقف فنيا ؟

ـ ممكن ، ولكن هذا ينحصر عند البعض وليس الكل فهنالك اساتذة لهم عمل منجز ، على أساسه يستطيع خدمة الطالب ، فالإجابة نعم هنالك اساتذة يساعدون الطالب لكي يصل .

* هل الإمكانيات والتقنيات الفنية في العراق بالوقت الحاضر جيدة ؟

ـ ماليا كلا ، لا يوجد أنا من الممثلين الذين حدث سنتين لم اعمل فيها ومثلي الكثير ، إلا القلة القليلة التي تأتي لهم فرص خارج العراق .

* هل مستوى كتابة النص والتأليف جيد على مستوى العراق ؟ أم انه لا يتطابق مع مستوى الممثل ؟

ـ إذا أردنا التكلم عن الدراما العراقية فهي دراما محلية بحتة ، لا يفكر ان يشاهدها سوري وهكذا الآخرون .

* هل ترى أن نطاقنا محدود في اغلب المسلسلات العراقية مع فكرة النظام السابق و كأنه لا توجد مشاكل مجتمعيه غيرها في وقتنا الجاري ؟

ـ هذا عكاز حتى نتقدم وإلا نحن لا نمتلك سوى مشكلة النظام السابق نستنبط ألف قضية نجعلها مسلسلا أو فيلما .. الخ لكن باعتقادي هذا استسهال اي يمكن أن نتكلم عن النظام السابق في مسلسل عراقي واحد ولكن ليس في أكثر من مسلسل .

* في الأجواء العائلية هل تحدث مفارقات حول مسرحيات او روايات أو الدراما أو اختلافات في الرأي ؟

ـ الاختلافات في الرأي لا تحدث كثيرا لان مكتبتنا الكتبية موحدة و المكـــتبة الكاسيتية فيحدث اختيار من والدي و أخي في الفيلم أو المسرحية فيحدث نقاش أو اختلاف ، لكن عندما كبرت لا أرى اختلافا بين ذائقتي الفنية وذائقة والدي يوجد تقارب .

* مَن مِن الممثلين العراقيين الذي تتمنى الوقوف أمامه ؟

ـ وقفت أمامهم لكن حلمي الان آن أقف أمام ممثلين عرب واحد منهم كان ( بسام كوسا ) و وقفت امامه و ( عــــابد فهد ) أيضا لكن للان لم أقف أمام ( أيمن رضا ) .

* ما هو أكثر عمل من أعمالك الفنية استمتعت بـــه وقــــضــــيت مـدّة جميلة تتذكــرها وتعني لك شيئا ؟

ـ الأعمال العربية لها نكهة خاصة مثل ( سحابة صيف ) أو ( هدوء نسبي ) مع شوقي الماجدي ونخبة الفنانين العرب وبالتالي الأعمال العراقية لها نكهة أيضا .

*ما هو اكثر عمل أتعبك ؟

ـ ( الملك فيصل ) مرضت فيه ثلاث مرات كان متعبا جداً .

* الأجواء الأمنية في العراق هل تخلق عملا جيدا ؟

ـ ماليا ، أفضل من السابق .

* ما هو الدور الذي تتمنى ان تجسده ؟

ـ كثير من الأدوار لا يخطر منهم في ذاكرتي .

