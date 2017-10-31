الفنان تركي الريحاني وحكاياته مع كرة القدم وعالم الغناء لـ (البينة الجديدة): خرجت من المستطيل الاخضر بهدوء ودخلت عالم الغناء بقوة

حاوره / حمودي عبد غريب

داعب كرة القدم منذ صباه الاول وترعرع في ساحات الملاعب الشعبية ولما اشتد عوده ارتدى فانيلة اشهر فرقها المنتشرة في مدينة الثورة (الصدر حاليا») وابرزها أتحاد فيوري والطالب الرياضي كان تلميذا» يتعلم فنون الكرة من خيرة كشافي اللعبة ومدرب النجوم الكابتن كاظم صدام . وفي مطلع التسعينيات أعتزل اللعبة ليدخل عالم الفن ومن بوابة الغناء والموسيقى وعن رحلته هذه كان لنا لقاء خاص دار بيننا ليتحدث لنا بقلب مفتوح.



– بدأت حكاياتي مطلع الستينيات ولايزال جسر الصرافية الحديدي شاهدا» على طفولتنا ونحن نتقاذف الكرة مع ابناء المحلة في الكسرة والعيواضية حين نلتقي في الملعب الترابي الذي يقع تحت هذا الجسر ومن بعدها انتقل الاهل الى مدينة الثورة (الصدر حاليا») عام 1965بعد ترحيل سكان الصرائف من تلك المناطق المنتشرة في العاصمة بغداد ليكون لهم البديل تلك الاراضي التي وزعت من قبل الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم وهناك كانت الخطوات الحقيقية لي ولحياتي القادمة التي كانت تنتظرني .

*متى غادرت ملاعب الكرة؟

– بمطلع التسعينيات انتهت رحلتي مع الكرة بعد ان شعرت ان الاعتزال عن ممارسة لعبتي المحبوبة خيرا لي وشعرت بالتعب وبذلت مالدي من جهد لها بعد مشوار دام 25 سنة في مداعبة الكرة في جميع الملاعب العراقية الشعبية والمحلية والبطولات الرسمية .

*اين كان الاتجاه بعد اعتزالك الكرة؟

– خرجت من المستطيل الاخضر بهدوء ودخلت عالم الغناء بقوة بعد ان كنت هاويا له واردد الاغاني بمعظم الاماكن التي زرتها مع الفرق التي لعبت فيها ولكني تفرغت لها رسميا بعد ان انتقلت الى الفن كمجال آخر للعمل فيه لكوني صاحب حنجرة قوية وصوت مميز ومقبول واجيد الغناء الريفي والعزف على آلة العود وبتشجيع من الاصدقاء المقربين لي وشقيقي الفنان صباح الخياط لتبدأ مسيرة الفن معي منذ تلك اللحظات كمطرب ضمن مطربي الاذاعة والتلفزيون .

*البداية الحقيقية التي عرفك بها الجمهور بمجال الغناء؟

-مع الباحث الموسيقي يحيى ادريس ببرنامج(على ضفاف التراث) عبر شاشة التلفزيون وكنت اقدم فيها جميع الاغاني التي يكون الحديث عن سيرة فناني العراق الرواد الاوائل ومنهم زهور حسين ووحيدة خليل ولميعة توفيق وداخل حسن وحضيري ابو عزيز ورضا علي وفاروق هلال وبصحبة اشهر الموسيقيين ومنهم عازف الناي خضر الياس وعازف الكمان فالح حسن وكان من بين المشجعين المذيع صباح الربيعي مدير الاذاعة والتلفزيون في تلك الحقبة وكثيرا» ما يعطيني (السترة) الخاصة التي يلبسها لغرض الظهور بها في تصوير الاغاني وحين سالته قال عندما يعرض اشاهد البرنامج مع الاهل واقول لهم انا معجب بهذا الصوت والدليل يغني وهو يرتدي سترتي اعنزازا به ولا انسى تشجيع الاعلامي شاكر حامد مدير العلاقات بتلك الفترة .

*من هم المطربون من ابناء جيلك بتلك الفترة؟

-كثيرون منهم من استمر والاخرين اعتزلوا الغناء ولكن ابرزهم وحيد علي وعلي جودة.

*من هو مطربك المفضل ؟

-عراقيا» الراحل طالب القره غولي واردد اغانيه كافة واحفظها عن ظهر قلب فهو الاقرب لي في عالم الموسيقى وكذلك لاانسى حبي وولعي منذ طفولتي بالمطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ.

* الحالة الاجتماعية ؟

-متزوج والحمد لله العيال كبرت والزمن يمر بنا وهم زينة الحياة ..ناظم ..مصطفى ..أحمد ..ايناس ..صفاء….نورس والدخل متوسط الحال والامور ميسورة ان شاء الله.

*ماذا عن التجربة الجديدة في عالم الصحافة ؟

-طرقناها من باب الحب ولدينا من الثقافة الفنية والرياضية التي سهلت لنا كتابة ما يخطر ببالنا خدمة منا الى القراء ومتابعة الصحف لاسيما البينة الجديدة التي وجدت فيها بيتا ثانيا لي والتوفيق من عند الباري عز وجل وانشغالي هذا ما يخص قضايا كرة القدم في البلد وبعض من حكايات الفن والاسماء التي لا تنسى من خدمة المسيرة الغنائية والموسيقية .

*آخر الكلام في ختام الحوار؟

– للعراق السلام ولشعبه الامان والنصر لقواتنا البطلة ولكل الفصائل الوطنية المدافعة عن الوطن بصدق .

