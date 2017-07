الفنان الكويتي داوود حسين في حوار تنشره (البينة الجديدة): أنا أب ديمقراطــــي وأستعين بأولادي لأدخــــل عـــالــــم السوشـيــال ميـــديــــا

القاهرة / حاوره / محمود الرفاعي

يعترف بندمه على بعض الأعمال التي قدمها، لكنه يرفض الكشف عنها احتراماً للمشاركين فيها، كما يرفض تصنيفه كنجم كوميدي، ويؤكد أنه فنان شامل كاشفاً عن سبب ابتعاده عن الدراما الكويتية، وعلاقته بالنجوم المصريين. النجم الكويتي داوود حسين يتكلم معنا عن مسرحيته الجديدة، والنجم الكبير الذي يتمنى العمل معه، ورأيه في محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي، وسر ابتعاده عن التقليد، وعلاقته بأولاده.

* لماذا ابتعدت في الفترة الأخيرة عن الدراما الكويتية؟

-لم يُعرض علي حتى الآن العمل الجيد الذي يخطفني لكي أقدمه، بخاصة أنني أمتلك مشواراً فنياً طويلاً ومتميزاً، لا أحب أن أضم إليه عملاً ضعيفاً.

* ما الجديد الذي سيقدمه داوود حسين لجمهوره خلال الفترة المقبلة؟

-أستعد حالياً لعرض مسرحية «سعادة السفير» على المسرح الكويتي، وهي عمل من إنتاج عبدالمحسن العمر، ويشاركني بطولتها عدد من النجوم الشباب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققناه معاً فى مسرحيتي الماضية «سكة سفر»، التي قدمتها مع المنتج محمد الحملي .

* هل ترى أن الدراما الكويتية بدأت تحقق نجاحات أخيراً؟

-الكويت لها طبيعة خاصة، ومنذ القدم وهي تمتلك نخبة كبيرة من نجوم التمثيل، فكبار الممثلين الكويتيين نقلوا النهضة الفنية في مصر الى الكويت، كما أن أهم أساتذة الفن المصري كانوا يدرسون في الكويت، إضافة إلى أن الأفلام المصرية القديمة كانت تعرض دائماً في الكويت، وكنا نتعلم منها سواء أفلام نجيب الريحاني أو يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وفاتن حمامة، ومن هنا بدأ التفكير الكويتي في إمكان إحداث تغيير في الدراما العربية، وتقديم فن يقارن ويشابه الفن المصري ، ونحمد الله أن الكويت فيها مساحة كبيرة من الحرية والثقافة؛ التي ساعدت كثيراً على الازدهار فنياً، لذلك نرى الآن أن الكويت تعد هوليوود الفن الخليجي، وفنانوها كافة يظهرون حالياً في جميع الأعمال الدرامية العربية.

*كيف جاءت مشاركتك في الدراما المصرية؟

-البداية كانت من خلال صديقي المخرج المصري سعيد حامد، الذي طلبني من أجل المشاركة كضيف شرف في فيلم الفنان أشرف عبد الباقي «على جنب يا أسطى»، ووافقت وقتها على الفكرة، والحمد لله رغم قصر المشهد أنه حقق نجاحاً جيدا.

وعقب ذلك، من طريق المصادفة أنني كنت في مصر وقابلت صديقي الفنان علاء مرسي، الذي طلب مني أن أذهب معه لكي نحتقل بعيد ميلاد الفنان محمد هنيدي، وهناك تقابلت مع المخرج وائل إحسان، الذي حينما شاهدني طلب مني أن أشاركهم في فيلم هنيدي الجديد «عندليب الدقي»، وحينما قرأت السيناريو أعجبت به للغاية لعشقي وحبي للدراما الهندية التي قدمتها في الفيلم.

والفكرة من المشاركة في تلك الأعمال كان هدفها الوصول إلى قلوب المصريين، فدخول مصر أمر ليس سهلاً مطلقاً، لكن الحمد الله استطعت بأقل الأعمال والمشاهد أن أدخل قلوب المصريين، والآن شهرتي واسمي معروفان في الشارع المصري.

*هل بإمكانك الآن أن تتحمّل بطولة عمل مصري بمفردك؟

-لست من محبي البطولات المطلقة، لكن في الفترة الأخيرة خلال أعمالي المصرية، كنت بطلاً مع عدد من الأبطال المصريين، مثل مسلسل «يا أنا يا إنتي» مع الفنانتين سمية الخشاب وفيفي عبده، وأيضاً مع الفنان الراحل خالد صالح، الذي شاركته في بطولة مسلسل «9 جامعة الدول العربية»، وأيضاً مع الفنان رامز جلال في فيلمه الأخير «كنغر حبنا».

* كيف وجدت العمل مع محمد هنيدي؟

-محمد هنيدي رمز من رموز الكوميديا في عالمنا العربي، والكل يتشرف بالعمل معه، فهو لا يقارن وله مدرسته الخاصة، وعلى المستوى الشخصي؛ بعد التعامل معه، وجدته إنساناً محترماً للغاية وجميلاً وودوداً ويحب الغير، كما أن لديه ثقافة كبيرة ومطلع على الفنون الأخرى كافة، وربما البعض لا يعلم عنه أنه متدين للغاية، فطيلة فترات وجودي معه كنا نجلس لكي نصلي ونقرأ القرآن الكريم، كما أن خفة دمه ليست فقط داخل التصوير إنما خارجها أيضاً.

*من هو الفنان الذي تتمنى الوقوف أمامه؟

-هناك عشرات الأسماء التي أتمنى الوقوف أمامها، لكنْ هناك اسم واحد أحلم به، وهو الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، فرغم أن صداقة تجمعني به، فإننا لم نجتمع بعد في أي عمل فني، فهو كلما يراني أو يجلس معي لا بد من أن يمسكني من خدودي ويشدها، ويقول: أكثر ما يعجبني فيك بعد فنك خدودك.

*لماذا حصرت نفسك في أعمال الكوميديا فقط؟

-إطلاقاً، أنا فنان شامل، وخلال عملي في الكويت قدمت عشرات الأعمال المتنوعة، لكن ما برز لي وعرفه الجمهور العربي هو الأعمال الكوميدية، بخاصة الأعمال التي شاركت فيها بمصر، كما أنني وللأمانة أحب الكوميديا أكثر من أي فن آخر.

* ما الأقرب إليك: المسرح أم السينما أم التلفزيون؟

-أعشق الفن المسرحي، ودائماً ما تكون له الأولوية بالنسبة لي، لأنه يقربني للغاية من الجمهور، يجعلني على مقربة منهم؛ وأتعرف في الوقت نفسه على قدرتي في إيصال موهبتي للناس، فالمسرح هو المكان الوحيد الذي ترى فيه المشاهد أمام عينيك، وترى إن كنت استطعت أن تنجح في عملك أم لا، ومن بعده أحب السينما، لأنها ساعدتني كثيراً في انتشار اسمي عربياً، وأصبحت فناناً عربياً من خلالها، وأخيراً التلفزيون.

* هل هناك شخصية لم تقدمها حتى الآن؟

-أتمنى أن أقدم شخصية الشرير، فهذا الدور يساعد في إبراز مواهب الفنان الحقيقية، وكل من قدم دور الشرير في الدراما المصرية استطاع إثبات موهبته.

* كيف ترى مسيرتك الفنية؟

-كل عمل فني أقدمه أعتبره العمل الأول وتكون لديَّ لهفة وتشوّق إليه، كما أنني عندما أحصل على النص المسرحي أو السيناريو أعتبره حبيبي، وكل مسرحية أقدمها أكون متوتراً وخائفاً جداً.

* ما العمل الذي تندم عليه؟

-أعترف بأن هناك أعمالاً أندم عليها، لكني لا أصرح بها احتراماً لمن هم معي فيها، فمن الممكن أن يكون أحدهم يعتز بها.

*لماذا تتفاخر دائماً بكونك من أسرة فقيرة؟

-هذا فخر لي ولأسرتي، فأنا نشأت في أسرة كنت الأكبر فيها، وقررت تحمّل مسؤوليتها ومسؤولية إخوتي، والفقر لم يكن عيباً، وأشكر الله سبحانه وتعالى على أنه ساعدني في تحمّل الفقر، والحمد لله استطعت أن أتغلب عليه، فأنا عملت منذ صغري بائعاً وصبياً في كراج، من أجل مساعدة الأسرة، إلى أن وفقني الله ودخلت عالم الفن؛ واستطعت من خلاله أن أكوِّن اسماً جيداً يحترمه الكل.

* كيف هي علاقتك بأولادك؟

-لا أتعامل مع أولادي على أنهم أولاد وأنا الأب، فهم أصدقائي، ودائماً ما أجلس معهم وأجعلهم يختارون لي أعمالي، وأستمع إليهم في الإيجابيات والسلبيات، فهم جيل يختلف عنا؛ ولا بد من سماع آرائهم، فأنا أحب أن أكون أباً ديمقراطياً.

