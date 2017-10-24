الفنان العربي المصري محمد متولي في لقاء خاص لـ(البينة الجديدة ) : الممثل الجيد لا يتخوف من أداء الشخصية فنيا مهما كانت

حاوره / حمودي عبد غريب

حين التقيت النجم العربي الفنان المصري محمد متولي أحد النجوم الذين تعودنا أن نراهم في الافلام السينمائية والاعمال التلفزيونية في شخصيات تتنوع وتختلف في الحوار والشخصية والمحور الذي يؤديه المتلقي منذ ظهوره الاول في الفيلم السينمائي (خلي بالك من زوزو) في عام 1972 وهو من الافلام الاستعراضية الكبيرة التي عرضت في معظم الدول العربية ومنها في العراق بعدد من الصالات في بغداد ومدننا العراقية بفترة السبعينيات والذي كان بوابة التألق في مجال العمل السينمائي وما ان اقتربت منه وجدت فيه ما لم أجده في التمثيل اطلاقا وبمعظم ما قدمه بمجال السينما والمسرح والتلفزيون فقد كان انسانا طبيعيا متواضعا لا يشعرك بأنه نجم لامع او فنان له باع طويل بل كان مجموعة من الاحاسيس والرقة في اسلوبه وحديثه معي وهذا ما سنتناوله مع زائر للعراق وضيفه في مهرجان الغدير الاخير بهذا الحوار الخاص ولأول مرة /..



* ماذا تقول بطاقتك الشخصية ؟

-انا من مواليد 11 مارس 1945 بشبين الكوم، محافظة المنوفية المصرية انتقلت مع عائلتي في اول صباي الى مدينة الاسكندرية وتابعت تعليمي هناك وتخرجت من كلية العلوم ومن بعدها قدمت اوراقي الى المعهد العالي للفنون المسرحية والحالة الاجتماعية متزوج ورزقت من زواجي ابنتان .

*ما هو اول عمل فني لك ؟

-عملت لاول مرة بمجال السينما في فيلم (خلي بالك من زوزو ) بوابة السينما عربيا مع سعاد حسني وحسين فهمي وهو من انتاج عام 1972 واخراج حسين امام ثم تلتها مشاركتي بافلام العقرب وواحد صعيدي.. سلام يا صاحبي ..والعشرات من الافلام السينمائية والاعمال الدرامية .

* لماذا لم تستمر في عالم السينما ؟

– الدراما التلفزيونية سحبتني ووجدت فيها المتعة بجميع الاعمال التي قدمتها لانها قريبة من الجمهور والعائلة العربية لذلك كان الابتعاد عن السينما بالشئ المؤكد ووجدت نفسي اعمل مع العملاق المخرج محمد فاضل والمؤلف اسامة انور عكاشة ..فاحسست اني لا احتاج السينما وتسرب حلمي معها لاكون رفيقا للتلفزيون وملازما له.

* ماذا تقول عن واقع السينما العربية ؟

-كانت السينما في أوج حالاتها ولها من العمالقة الذين قدموا ما نفتخر به ولكن اليوم انحدرت الى مستويات منخفضة لاسيما ما نشاهده على يد الشباب الحالي من افلام متواضعة ليست بالمستوى المطلوب وحتى باتت النصوص غير هادفة للمشاهد العربي وغالبيتها تجارية من أجل جذب الجمهور الى شباك التذاكر بطرق عدة بعيدة عن الفن الحقيقي.

*ماهي الادوار التي تجيدها بنسبة عالية من النجاح ؟

-انا من الممثلين الذين يجيدون الاعمال الصعبة جدا وسبق ان كلفت بتلك الادوار التي كتبها المؤلف (اسامة انور عكاشة ) ومنها بسـة و طلعـت الجريدي و أبو طــالب شيحة و الفولي وهي من ادوار الشر وهنالك من شخصيات لذات الكاتب ومنها مثل «ميلم» و مصطفي بطاطا المحامي وكانت بصمة فنية واضحة امتعت المشاهد .

*حدثنا عن زيارتك للعراق الان ؟

-زيارة جميلة ورائعة وهي دعوة من ادارة مهرجان الغدير الحادي عشر وشعرت بشعور يكاد يكون الاقرب الى الروح ونحن في ارض سيدنا الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) بمدينة السلام النجف الاشرف المقدسة ومن خلال تجوالنا في تلك الاماكن الجميلة كان كل شيء فيها محط الاعجاب حيث الناس ووجوهم التي تبشر بالخير والسلام لوطنهم وكذلك كانت لي زيارة الى السوق الاعلامي الكبير المعد لكافة وسائل الاعلام والمؤسسات الثقافية المشاركة فيه وهي مشاهد مبهرة حقا»..لاأنسى التكريم الخاص الذي قدم لي ومع زميلي الفنان أحمد عبد العزيز على خشبة المسرح ليوم الافتتاح وهذا يدل على ارتقاء المهرجان الى مستوى عال من الاهتمام بالفن العراقي والعربي والعالمي….ومن بين الاماكن التي تشرفت بزيارتها ضريح الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام )وكل الشكر لكل ساهم في هذا المهرجان .

* ماذا عن اهم الاعمال التلفزيونية لك ؟

– كانت مع الكبير أسامة أنور عكاشة التي تعد أهم الاعمال الدرامية علي الشاشة منذ سنوات طويلة وحتي الآن من( ليالي الحلمية ) و(أرابيسك ) و(الشهد والدموع ) و(أنت وبابا في المشمش) و(الراية البيضاء) والكثير من المسلسلات وتعتبر اعمال عكاشة مصدر انتعاش الدراما المصرية والتي سهلت لي وللعديد من الزملاء الفنانين في مصر التعامل مع الشخصية باسلوب سهل وتلك فائدة خدمت الجميع فنيا لاسيما ليالي الحلمية ونجومها يحيى الفخراني وحسن يوسف والسعدني وصفية العمري وانا .

*ما هي الشخصيات الاكثر قربا لك والتي اديتها في مسيرتك الفنية ؟

-جميعها رائعة ولها ظروفها بالفترات المتعاقبة ولكن تتفاوت بين هذه وتلك تبعا» لحب الجمهور لها وظهوري بها ومنها بمسلسل (ارابيسك) بدور مصطفى بطاطا الانسان الطيب وكذلك بمسلسل الراية البيضاء بدور(ابو طالب المحامي ) عام 1988 وفي مسلسل (انا وانت وبابا بالمشمش) شخصية ضم ضم ابو دقة وشخصية بسيوني بليالي الحلمية 1989 وتعد بالمئات منها في المسرح والسينما والتلفزيون …وحملت بعض الاسماء التي كانت بمثابة القاب او كنية خلال تلك الحقبة مثلا» ..زينهم ..مصطفى بطاطا.. عبده الحمولي ..مرتضى البشري.. سيد التهامي …وهنالك عمل لاتزال صورته قريبة امامي عام 2008 بدور الشيخ حسن خال ابراهيم امام مسجد الوراق في مسلسل ايام الضحك والدموع .

*انت من اي الاجيال التي مرت بالساحة الفنية في مصر ؟

-انا من جيل العمالقة والنجوم وواكبتهم في العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية وفي المسرح ومنهم فردوس عبد الحميد وآثار الحكيم و أحمد زكي ويحيي الفخراني والفيشاوي .

*ماذا تعني لك بطولة الفيلم او الادوار الثانوية ؟

-كلها تمثيل خالص ولكل عمل شأن خاص لان آلية العمل الفني تكتمل بالصغيرة والكبيرة وقد يكون هنالك دور للمثل قصير لكنه فعال لذلك انا شاركت بالعديد من الاعمال كضيف شرف لحاجة العمل لي وهذا ليس انتقاصا لشخصية الفنان وعمالقة الفن يعرفون ذلك ولهم مشاركات لتلك الادوار المهمة على مدى تاريخ الفن السينمائي او التلفزيوني .

*ماذا تقول عن مسيرتك الفنية وما قدمته ؟

-الاعمال التي قدمتها كثيرة بين المسرح والسينما والتلفاز اعدادها تصل المئات والمئات من البرامج الاذاعية والتمثيليات الخاصة والبرامج التلفزيونية..انها مسيرة مفعمة بالنجاح والحمد لله وتمكنت من انجاز رسالتي على اكمل وجه ان كانت بطولة عمل او الادوار الثانوية كلها كانت ناجحة وبحكم المخرجين والجمهور المتابع لي ..ووفقت على المستوى الكوميدي والتراجيدي فلا فرق بين هذا وذاك كلها فنون والممثل الجيد الذي لا يتخوف من أداء الشخصية فنيا» مهما كانت .

*ما هي الاعمال الاخيرة التي قدمتها لجمهورك خلال السنوات العشر الاخيرة؟

-بعد مسيرة حافلة بالنجاح لابد ان تستمر وبقيت وفيا لجمهوري ولفني في تقديم الاعمال ومنها مسلسلات (بيت الباشا) و (ملكة في المنفى) و (شيخ العرب ) (ويأتي النهار) و (شمس الأنصاري)و (بنات في بنات) و (ربيع الغضب) وعلى نطاق المسرح مسرحية (آخر المطاف) و(لسه في أمل) وفي السينما شاركت بفيلم (مستر أند مسز عويس) وانشاء الله التواصل موجود مع الساحة الفنية .

* ماذا تقول في اخر الحوار؟

– شكرا لكم بهذا اللقاء وسعيد ان التقي بالصحافة العراقية وجريدة البينة الجديدة وكل الحب لبلدي الثاني العراق والنصر لكم والهزيمة لقوى الارهاب والضلالة في كل مكان .

