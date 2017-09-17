الفنانة دينا الشربيني: انتظروني مع عمرو دياب .. أحلم بالسير خطوات واثقة في اختياراتي الفنية وأقدم أعمالاً تُخلّد في تاريخ السينما المصرية

القاهرة / حاورها / مؤمن سعد

هي قليلة الظهور في وسائل الإعلام، لذا لا يعرف الجمهور الكثير عن حياتها، لكنها قررت أن تفتح لنا قلبها، وتتحدث كما لم تتحدث من قبل .. النجمة دينا الشربيني تكشف لنا الكثير من أسرار حياتها الخاصة، كما تتكلم عن أعمالها الفنية الجديدة، والمشروع الذي يربطها بالنجم الكبير عمرو دياب، ورأيها في النجوم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد مكي وعمرو يوسف، والقرار الذي تعتزم اتخاذه قريباً، وأحلامها التي تسعى الى تحقيقها مستقبلاً، وكيف تحسب عمرها، كما تعترف بالشيء الذي يجعلها تقع في العديد من المشاكل والذي فشلت في تغييره.

* كيف استقبلت ردود الفعل على دورك في فيلم «جواب اعتقال» مع محمد رمضان؟

– آراء الجمهور التي وصلتني كانت كلها إيجابية، فقد أشاد معجبيَّ بالشخصية التي جسدتها خلال أحداث الفيلم، وكنت أتوقع أن هذا الدور سيحقق النجاح، لأنني قدمت من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عمّا قدّمته في مشواري الفني، كما أن قصة الفيلم مميزة، وكل شخصيات العمل قريبة من الواقع الذي نعيشه، مما ساعد الجمهور على التعايش مع الشخصيات وتصديقها، كما غمرتني السعادة عندما لاحظت أن الدور قد لامس مشاعر المشاهدين وأحاسيسهم، وأتمنى أن أُوفّق في اختياراتي الفنية المقبلة، لكي أبقى عند حسن ظن الجمهور بي.

* كيف تقيّمين تلك التجربة؟

-العمل مهم ويحمل رسالة هادفة، لذا أعتبره نقلة نوعية في حياتي الفنية. أيضاً العمل مع المخرج محمد سامي شكّل إضافة كبيرة بالنسبة إليّ، وهو من المخرجين الذين لطالما تمنيت العمل معهم، لأنه يمتلك رؤية إخراجية، وقادر على إخراج الطاقات الفنية الكامنة في داخل الممثل، وبالتالي إظهاره بصورة جديدة لذا أعتبر التجربة مثمرة وقيّمة، وأتشرف بالاحتفاظ بها في أرشيفي الفني.

* ما نوع العلاقة بينك وبين محمد رمضان؟

-هي علاقة احترام متبادل، لأن محمد رمضان من الفنانين المميزين، ويمتلك موهبة خارقة في التمثيل، وقد استمتعت كثيراً بالعمل معه، وأتمنى أن يجمعنا العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية. أما على المستوى الشخصي فهو إنسان خلوق وراقٍ في تعامله مع الآخرين، وواثق في نفسه لأنه يدرك حجم قدراته جيداً.

* ما الذي حمّسك للمشاركة كضيفة شرف في فيلم «هروب اضطراري» مع أحمد السقا؟

-بطل العمل أحمد السقا هو السبب الرئيس وراء حماستي للمشاركة في الفيلم، لأنني أعشقه على المستويين المهني والشخصي، ويشرّفني التعاون معه حتى وإن كنتُ ضيفة شرف، ذلك أنه يعتبر واحداً من أهم النجوم الموجودين على الساحة الفنية، وممثلاً يمتلك خبرة طويلة وله جماهيرية واسعة على امتداد الوطن العربي، كما أنه صديقي المقرّب، وسعيدة جداً بأنني استطعت مشاركته بمشهد شرفي في فيلمه الأخير.

*كيف ترين مشاركتك في فيلمين منافسين في موسم واحد؟

-لم يكن مقصوداً على الإطلاق أن أشارك في فيلمين يعرضان في الموسم السينمائي نفسه، بل المسألة جاءت بمحض الصدفة، خصوصاً أن موعد عرض الأفلام لا يحدد بشكل قاطع إلا بعد الانتهاء التام من تصويرها، وقد انتهيت من تصوير فيلم «جواب اعتقال» منذ عام تقريباً، وكان من المفترض أن يُعرض في أكثر من موسم سابق، ولكن في كل مرة كان يتم تأجيله لأسباب مختلفة خاصة بالشركة المنتجة، كما أنني لا أجد تعارضاً في ظهوري في الفيلمين، لأنني لست عضواً أساسياً في فيلم «هروب اضطراري».

* كيف ترين المنافسة بين النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان؟

– أولاً، المنافسة تكون بين الأعمال الفنية وليس النجوم أنفسهم، وهذه المنافسة أجدها إيجابية وتخلق نوعاً من أنواع الاستمتاع، ولولا ذلك لكان النجاح بلا طعم.

*بعد مشاركتك في مسلسلين في موسم رمضان الماضي ألا ترين أنك نافست نفسك؟

-مسألة الاختيار بين المسلسلين: «خلصانة بشياكة» بطولة أحمد مكي، و«عشم إبليس» بطولة عمرو يوسف، كانت صعبة للغاية، خصوصاً أنني كنت أحلم طوال الفترة الماضية بخوض تجربة كوميدية، ولذلك تمسكت بمسلسل «خلصانة بشياكة»، خصوصاً أنه يعتمد على الفانتازيا، ويحمل فكرة جديدة بالنسبة إلينا في الدراما المصرية، وهو أول عمل عُرض عليَّ لشهر رمضان، ومن ثم عُرض عليَّ مسلسل «عشم إبليس»، وبعد أن أُعجبت كثيراً بفكرته، قررت المشاركة في العملين، لكنني لن أكرر تجربة العمل في مسلسلين يُعرضان في موسم واحد في العام المقبل، بل قررت المشاركة في عمل واحد حتى أركز فيه، وأُخرج من خلاله كل طاقاتي التمثيلية الكامنة، ويكون رهاني عليه هو فقط.

* كيف تصفين النجم الكوميدي أحمد مكي؟

-أحمد مكي ممثل موهوب، ويحب التجديد دائماً، وأكثر ما يعجبني فيه أنه يبتكر ويفكر طوال الوقت، ويستخدم عقله بشكل صحيح. أما على المستوى الشخصي فهو يمتلك شخصية كوميدية ومرحة جداً، تجعلك تحب صحبته والجلوس معه.

* وماذا عن عمرو يوسف؟

-عمرو من أقرب أصدقائي على الصعيد الشخصي، لدرجة أن البعض يظن أنني أعمل معه نظراً للصداقة التي تربطنا، لكن هذا منافٍ للحقيقة، فأنا أشاركه لأنه يختار أعمالاً جيدة، وتتضمن أدواراً جيدة تناسبني، بالإضافة إلى التفاهم والانسجام في ما بيننا أمام الكاميرا، وهذا ينعكس جلياً على الشاشة، ولذلك أتمنى العمل معه دائماً. أما على المستوى الشخصي فهو يحمل العديد من الصفات الرائعة والجميلة، ومنها «الجدعنة» والإخلاص والوفاء في الصداقة وحب الخير للآخرين.

* ماذا عن مشاركتك «الهضبة» عمرو دياب في فيلمه الجديد؟

– مازلنا نحضّر لهذا الفيلم، وأعقد حالياً عدداً من الجلسات مع فريق عمله، للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأجسد من خلال العمل دوراً جديداً ومختلفاً، ولن أكشف عن تفاصيله إلا بعد الانتهاء منه، وهو سيكون مفاجأة بالنسبة الى الجمهور، ومن المفترض البدء في تصويره في القريب العاجل، وأتمنى أن ينال رضا جمهوري عند عرضه في دور السينما.

* ما الذي تتمنين تحقيقه في حياتك؟

-أحلامي في الفترة الحالية مرتبطة أكثر بطموحاتي المهنية. أما على المستوى الشخصي فلا أمور يمكن ذكرها، وأحلم بأن أسير بخطوات واثقة في اختياراتي الفنية، وأقدم أعمالاً تُخلّد في تاريخ السينما المصرية، وأوفّق في تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، وأكتسب كل فترة جمهوراً جديداً، يحبني ويثق فيّ.

* ما هي صيحات الموضة التي ترفضين مواكبتها؟

-أي شيء لا أجده يناسبني أو يظهرني بشكل لائق وأنيق أرفضه تماماً، لكن ما من صيحات معينة أرفضها على الإطلاق.

* كيف تحافظين على رشاقتك؟

-من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، فأُواظب عليها مهما بلغت انشغالاتي، كما لا أحرم نفسي من أي نوع من أنواع الطعام، وأتناول كل ما أحبّه، لكن بكميات بسيطة.

* ما هي رياضتك المفضلة؟

-الرياضة شيء مهم وأساسي في حياتي منذ الصغر، فكنت ألعب الجمباز في طفولتي، لكنني ابتعدت عن ممارسة هذه اللعبة مع نهايات فترة الدراسة، وهي من الرياضات المحبّبة الى قلبي. وعموماً أعشق الرياضة، وكل فترة أجرّب رياضة جديدة، لدرجة أنني مارست أغلب الرياضات، فمثلاً بقيتُ لفترة أمارس لعبة الملاكمة، ومن ثم انتقلت الى رياضة البيلاتس «pilates»، وبعدها اليوغا والسباحة، لكنني حالياً أمارس رياضة الجري والمشي بانتظام.



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