الفنانة المصرية حورية فرغلي تفتح قلبها في حوار صريح: أعشق غادة عبد الرازق و علاقتنا ممتازة و ساعدتني كثيراً في فيلم «كلمني شكراً»

فجأة أعلنت أنها تفكر في الاعتزال، فلم تحتمل موجة السخرية من شكلها، لكن التعليقات التي جاءتها من الجمهور جعلتها تتراجع عن الفكرة.الفنانة حورية فرغلي تفجر مفاجأة، عندما تكشف لنا أن قلبها توقف في غرفة العمليات أربع دقائق وكادت تموت، كما تتكلم عن مشكلة أنفها، وارتباطها بابن فنان شهير، وعلاقتها بغادة عبد الرازق وبقية الوسط الفني، ومسلسلها الرمضاني الذي تجسد فيه شخصيتين للمرة الأولى. فماذا قالت في هذا الحوار؟

* ما الذي دفعك الى التفكير في الاعتزال وعرض هذا الأمر على جمهورك ؟

ـ أقدمت على هذه الخطوة بعد كثرة الهجوم والسخرية على شكلي عقب ظهوري في أحد البرامج، وهو ما أزعجني بشدة، ودفعني الى كتابة رسالة على صفحتي في «فيسبوك» لجمهوري، وجاء مضمونها أنه ليس ذنبي أنني أثناء رفعي علم مصر في إحدى بطولات الفروسية تعرض أنفي للكسر، فلم أختر ذلك، ولم يكن اختياري أيضاً أن تفشل كل العمليات التي أجريت لأنفي، باستثناء العملية الأخيرة، فلم أكن أستطيع التنفس حتى إجرائها، وبالتالي قلت لهم إنني سأعتزل إذا كانت هذه هي رغبتهم في عدم رؤيتي بهذا الشكل مرة أخرى، لكني فوجئت بردود الفعل واتصالات برفضهم هذا الأمر، فشعرت بسعادة غامرة لمحبتهم لي ورفضهم أي تطاول تجاهي من أي شخص.

* صرحت قبل ذلك بأن المخرج خالد يوسف هو من نصحك بإجراء هذه العملية، هل شعرت بالندم لتنفيذك نصيحته؟

– لا ، فقد كان هناك كسر بأنفي ويظهر في تصوير المشاهد في زوايا عدة، فكان لا بد أن يتم إجراؤها، لكن للأسف حدث ما حدث.

* لنتحدث عن منافستك للمرة الأولى بعمل فني في رمضان، ما الجديد الذي تقدمينه في «الحالة ج»؟

– بعد مسلسل «ساحرة الجنوب» والنجاح الكبير الذي حققه، فضلت تقديم مسلسل مختلف تماماً ويحمل فكراً آخر، بعيداً من الأدوار الشعبية أو العادية التي قدمتها قبل ذلك . لذلك ، قرأت السيناريو جيداً و أقدمت على هذه الخطوة .

* حدثينا أكثر عن الشخصية التي تقومين بتجسيدها ؟

– لا أجسد شخصية واحدة، فالمفاجأة أنني أجسد شخصيتين شقيقتين، لكنهما ليستا توأمين، فالفارق بينهما سبع سنوات، وبالتالي هما مختلفتان تماماً عن بعضهما البعض من ناحية الشخصية والتعامل مع بقية الشخصيات، فتجربة جديدة على أي فنان أن يجسد شخصيتين ليستا توأمين وبينهما هذا الفارق في العمر، فأشعر أنني في تجربة أنافس بها نفسي.

* ما أصعب ما واجهك أثناء تجسيد الدورين ؟

– فارق العمر بين الشخصيتين أصعب أمر، فهناك فتاة عمرها (42) سنة والأخرى (35) ، وبالتالي هناك فارق في طريقة الكلام والشخصية والمظهر الخارجي وطريقة الملابس والتفكير، وكان الأمر يحتاج الى تركيز كبير حتى تكونا متباعدتين تماماً عن بعضهما .

* هل كان لك دور في اختيار بعض نجوم العمل؟

ـ لم أتدخل في عمل المخرج، فلكل فرد وظيفته، ولا أتدخل في اختيار أي فرد في منظومة العمل، فلكل منهم دور وطريقة في عمله، ووظيفة مختلفة عن الآخر، فأنا ركزت على الأدوار التي أقدمها، وكل منا اجتهد في عمله وبذل مجهوداً كبيراً وأتمنى له النجاح.

* كيف كانت كواليس العمل ؟

ـ أكثر من رائعة، كثير من التركيز وكثير من الضحك، وأنا لا أحب الأعمال التي تصحبها غيرة أو شخصنة من أبطالها، وأشعر أن الله لا يباركها ولا تحقق نجاحاً، لذلك غالبية أعمالي تكون هادئة.

* عرض أخيراً الجزآن الجديدان من مسلسل «حكايات بنات» الذي شاركت في جزئه الأول، فهل شاهدتهما ؟

ـ نعم، لكن بصراحة لم يعجباني، فليست لهما أي علاقة بأحداث الجزء الأول، إذ كنت أؤدي دوري بهذا العمل وأنا على طبيعتي، وليس مجرد تمثيل، عكس ما حدث بعد ذلك، وأرى أن تعويض غيابي وغياب ريهام أيمن بشخصيتين أخريين ليصبحا عدد بنات الجزء الأول نفسه خطأ، وكأنه لم يحدث أي تغيير، بل اختفينا لتظهر مكاننا شخصيتان جديدتان، لكن لا أحد يستطيع تعويض شخصية «كوكي» التي قدمتها، لذلك رأيت أن الجزأين ليست لهما علاقة بالجزء الأول، كأنه عمل منفصل.

* ما هي علاقتك حالياً بغادة عبدالرازق ؟

ـ أعشق هذه السيدة وعلاقتنا ممتازة، وساعدتني كثيراً في فيلم «كلمني شكراً»، وكنت كثيراً ما أنهار بالبكاء وراء الكاميرا لقلة الخبرة، لكنها كانت تساعدني ووقفت إلى جانبي في هذا العمل.

* هل ستكون لك شروط للموافقة على العمل معها، لاسيما أنك أصبحت بطلة ؟

ـ لا، فهي أقدم مني ونالت شهرتها قبلي ووقفت إلى جانبي، وبالتأكيد تسبقني، فهذا ليس محل نقاش.

* هل لديك أعداء في الوسط الفني؟

ـ بالتأكيد، الوسط الفني في غالبيته، علاقتي به ليست جيدة، والفنانة الوحيدة التي تسأل عني هي لبلبة، وتجمعني بها صداقة كبيرة.

* ماذا عن علاقتك بهيثم أحمد زكي؟

ـ ارتبطنا فـــترة قصيرة ، لــكن هـــذا الارتباط لـم يكتمل ، وكنا أصدقاء ، لكن حالياً لا أعرف مـــــكان وجوده ، و أتلقى يومياً اتصالات مـــن كثيرين يسألونني عن مكان وجوده، لكني لا أعلم، فصداقتنا انتهت منـــذ سنوات ، وتحديداً منذ مسلسل «دوران شبرا»، ولا أعلم عنه شيئاً ، لدرجة أن هناك من يبحث عنه من أجل أعمال يشارك بها، لكنه مختفٍ ولا أعلم مكانه، لكن أعتقد أنه من الأصدقاء المقربين لأحمد الفيشاوي وعمر متولي.

* من تنافسين في الوسط الفني؟

– أنا وغادة عبدالرازق في منطقة أخرى كشكل وأسلوب تمثيل، فليس لنا منافس.

* واخيرا هل تتخذين قراراً بالسفر، و ما وجهتك المفضلة ؟

ـ أحب السفر بالتأكيد إلى دبي ولندن، وأكثر من مكان، فكلما تفرغت أسافر إلى الخارج.

