الفنانة المصرية تارا عماد .. تكشف للمرة الأولى حقيقة ارتباطها بمحمد إمام و تؤكد :

التعليم عمود فقري لتقدم أي دولة ولا أحب عمليات التجميل

القاهرة / حاورتها / نيرمين زكي

على رغم العروض الكثيرة التي تلقتها، إلا أنها قررت الاكتفاء بعمل واحد في رمضان هذا العام، واختارت التعاون مع محمد عادل إمام لشعورها بوجود كيمياء خاصة تجمعها به. الفنانة المصرية تارا عماد فجرت مفاجآت كثيرة تتعلق بحياتها الخاصة، حيث كشفت حقيقة علاقتها بالنجم محمد إمام، وصلة القرابة التي تجمعها بسمير غانم، ومشاريعها الفنية الجديدة، والنجم الذي تتمنى العمل معه، وقدوتها في التمثيل. كما تكلمت عن والدتها ومشاركتها في نشاطات خيرية، وعلاقتها بالموضة، والمجال الذي اختارت دراسته.

* ما سبب اكتفاؤك بمسلسل واحد هذا العام ؟

– لا أنكر أنني تلقيت العديد من العروض الدرامية، لكني قررت الاكتفاء بمسلسل «لمعي القط»، وهو قرار مخطط له وفكرت فيه جيداً، وسببه انشغالي بدراستي الجامعية، إذ كان من المستحيل التقصير أو التغيب عن المحاضرات، ولله الحمد استطعت التوفيق بين مواعيد تصوير مشاهدي في المسلسل و بين مواعيد المحاضرات في الجامعة، رغم أن الأمر مرهق للغاية، لكن والدتي كانت تساعدني في تنظيم وقتي خلال هذه الفترة، فجرى كل شيء كما خططت له.

* لكنك فضلتِ مسلسل «لمعي القط» على أعمال درامية أخرى ، فما السبب ؟

– لا أريد الحديث عن المسلسلات التي اعتذرت عنها احتراماً لصنَّاعها ، فهي مسلسلات رائعة، لكن الاعتذار جاء بسبب انشغالي بالدراسة كما أوضحت.

أما سبب اختياري مسلسل «لمعي القط»، فيرجع إلى حبي للعمل مع الفنان محمد إمام والى شعوري بوجود كيمياء تجمعني به، وهو الذي رشحني لهذا الدور، كما رشحني سابقاً للمشاركة في بطولة مسلسل «صاحب السعادة».

ومن الأسباب الأخرى التي حمستني للمسلسل ، الدور الذي أؤديه فيه، والذي لم يسبق أن قدّمته من قبل، وأعتقد أنه سينال إعجاب الجمهور.

* هل صحيح أنك وافقت على الدور بعد اعتذار ياسمين صبري عنه ؟

– لست بديلة لأحد ، وعندما تلقيت عرضاً للمشاركة في المسلسل، لم أسأل ما إذا كانت هناك فنانات اعتذرن عنه قبلي، فهذه الأمور لا تشغلني، والمعايير الوحيدة التي تتحكم في اختياراتي الفنية هي الدور المختلف والسيناريو المتميز وفريق العمل المجتهد.

* لمناسبة الشائعات، ما تعليقك على الأخبار التي انتشرت حول وجود صلة قرابة تجمعك بسمير غانم وعائلته ؟

– غير صحيح ومجرد أخبار كاذبة، وكل ما في الأمر أن عائلتي وعائلة النجم سمير غانم أصدقاء منذ سنوات طويلة وقبل ولادتي، ولا أعرف سبب إطلاق هذه الشائعة.

* كيف ترين البطولة النسائية في مصر ؟

– موجودة وبقوة لكن بشكل فردي، فالدراما و السينما المصرية تنقصهما البطولة النسائية الجماعية ، التي تضم أكثر من فنانة في عمل واحد.

أعتقد أن هذه النوعية من التجارب الفنية ستكون ناجحة للغاية، وهذا ما حدث من خلال مسلسل «السبع بنات» الذي شاركت في بطولته.

* لكن يقال دائماً أن هناك غيرة بين الفنانات تؤثر سلباً في أي عمل يشاركن فيه ؟

– هذا كلام فارغ وغير صحيح. وعن تجربتي الشخصية، فقد تعاملت مع فنانات في مسلسلات وأفلام كثيرة خلال الفترة الماضية، ولم أجد منهن سوى الحب، وكثيرات منهن لم يترددن في مساعدتي، لاسيما أنني ما زلت في بداية مشواري الفني.

* مـن هي نجمة مصر الأولى الآن من وجهة نظرك ؟

– لا توجد نجمة واحدة، لكن أعترف بأن منى زكي ونيللي كريم هما قدوتي في التمثيل، وأحب دائماً متابعة أعمالهما والتعلم منهما ومن التطور السريع لأدائهما.

* هل صحيح أنك ندمت على مشاركتك في بطولة فيلم «تفاحة حواء»؟

– غير صحيح ، و أنا فخورة بوجودي في هذا العمل ، على رغم عدم تحقيقه إيرادات ضخمة.

* ماذا يمثل لك لقب «النجمة الأكثر أناقة» الذي يمنحه الجمهور لك كلما نشرت صورة جديدة لك ؟

– سُعدت للغاية به، و أن تنال ملابسي وإطلالاتي إعجاب المتابعين أمر يسعدني ويجعلني حريصة على الظهور بشكل مميز طوال الوقت.

* هل اعتزلت عملك كعارضة أزياء ؟

– لا، لكن نشاطي قلّ بسبب انشغالي بالجامعة والتمثيل، فأنا أشارك في عروض أزياء، لكن في أضيق الحدود.

* ما القضية التي تشغلك ؟

– التعليم ، لأنني أرى أنه عمود فقري لتقدم أي دولة، فمن دون تعليم لا يمكن أن تنهض الشعوب، لذلك لا بد من الاهتمام بالمناهج التعليمية جيداً.

* ما هو حلمك الأكبر ؟

– إثبات نفسي كممثلة مصرية في الوطن العربي، ثم الاتجاه الى العالمية والتمثيل في بوليوود وهوليوود.

* من هو أكبر داعم لك ؟

– والدتي، فهي سندي في الحياة وليست مجرد أُمّ فقط، بل صديقة وأخت أيضاً، كما أنها تتولى إدارة أعمالي وتساعدني في تنظيم وقتي.

* ما الذي يجعلك تــــشعريــــــن بالخوف؟

-الـــــفشل، فرغم أنني مؤمنة بــأن عدم نجاح أي خــطوة أتخذها، من الممكن أن يتحول الــــى خير ونجاح، إلا انني أخــــــاف الــــفشل و أفــــــكر جيداً قبل اتخاذ أي خطوة.

* هل تؤمنين بعمليات التجميل؟

– أبداً، لأنني أؤمن بأن الجمال الطبيعي هو الأفضل دائماً، فأنا لا أحب عمليات التجميل ولا أشعر بأنني في حاجة الى أي تجميل في وجهي أو جسمي.



This post has been seen 23 times.