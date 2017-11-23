الفنانة التشكيلية شروق القباني تروي حكاياتها لـ(البينة الجديدة ) .. امسكت فرشاتي لافتح بها نافذة حياتي الجديدة بعد معاناة كبيرة

حاورها / حمودي عبد غريب

حين تلتقيها تشعرك وكأنك تعرفها منذ زمن وهي تقف امام لوحاتها التي تشارك فيها بمعرضها الشخصي او المشترك وهي تجيب لضيوفها وجمهورها عن كافة ما يودون طرحه من اسئلة اليها وبقلب مفتوح وأسلوبها السهل واناقتها الجميلة أنها ضيفة صحيفتنا الفنانة التشكيلية (شروق رافد القباني) التي تركت معاناتها وظروفها جانبا بعد ان انتفضت عليه لتعانق عالم الرسوم التشكيلية لتكون واحدة من مبدعات هذا الفن من خلال مشاركاتها بمعارض مشتركة كثيرة و(4) معارض شخصية خلال مسيرتها الفنية وتنتظرها قريبا فرصة إقامة معرضها الخامس وفي لقاء خاص معها كان لنا معها هذا الحوار.

* ماذا تقول بطاقتك الشخصية باختصار؟

– شروق رافد القباني تولد 1970 بغداد / الاعظمية أعمل بوظيفة حكومية بوزارة الشباب والرياضة تولعت بالرسم منذ طفولتي وانا بمدرسة الفطنة الابتدائية بمنطقة هيبة خاتون وأصبحت حاليا فنانة تشكيلية وشاركت بالعديد من المعارض وبعدة مدن عراقية مختلفة وضمن مهرجانات متنوعة.

* متى كانت لحظة الانتقال لعالم الفن التشكيلي ؟

..مع طفولتي الاولى كنت اميل الى الرسم وكبرت ومعي موهبة بزغت عندي هواية فن الرسم لكنها تفجرت عام 2007 رغم ظروفي الاجتماعية القاسية المحزنة وبقوتي وعزيمتي مع عاملي الاصرار والصبر اللذين تحليت بهما وهما خير سلاح لي رافقني لأتحدى تلك الظروف المريرة القاسية واستمر قدما وأنا أحمل فرشاتي لارسم ما يجول بخاطري وأضع مخطوطاتي على كل ما تقع عليه عيناي وما تصنعه الاحداث اليومية في بلدي لأزيح الكابوس الذي لازمني وما واجهته من مصاعب جمة بحياتي فعاندت نفسي وصنعت منها انسانة جديدة ونسيت ما حصل لها .. ووجدت بفن الرسم التعبير الحقيقي للذات بعد ان امسكت فرشاتي لا فتح بها نافذة حياتي الجديدة بعد معاناة ومع الايام اصبحت في عالم صناعة اللوحة لانتقل للأجواء الاكثر اطمئنانا للعيش مع ما يحيط بي من الناس الطيبين والجمهور المتلقي فكانت الثمرة الاولى المعرض الاول لي وبه اقتنعت أني في الطريق الصحيح بعد أن كنت مجرد حالمة بإكمال دراستي بكلية الفنون الجميلة التي كانت من ضمن فاتورة عذاباتي بعد ان تركتها وأنا في المرحلة الاولى نتيجة قسوة تلك الايام و بدون تحقيق حلم شبابي الاول في خطواتي الاولى .

*كيف تمكنت شروق من ايجاد حضور لها بالوسط الفني ؟

..من خلال مشاركاتي ضمن مهرجانات وفعاليات وطنية وفنية واجتماعية منها لشهداء الوطن وعيد المرأة وانتصارات العراق على كافة الاصعدة ومكافحة الارهاب ويوم بغداد وانشطة فنية متنوعة وفي العديد من المعارض المشتركة وحصولي على الجوائز والشهادات التقديرية التي حفزتني لتقديم المزيد .

* حدثينا عن معارضك الشخصية التي اقمتيها ؟

..لحد الان لي اربعة معارض شخصية الاول كان في المركز الثقافي البغدادي والثاني في مدينة بلد بمحافظة صلاح الدين والثالث بوزارة الشباب والرياضة والرابع بالمركز الثقافي البغدادي وحاليا بانتظار المعرض الخامس الذي سيقام ببغداد ولي دعوة خاصة خارج الوطن للشقيقة الجارة الاردن بعد فترة اكمال الاستعدادات الكاملة له ودراستي بأن أقيم معرضا هناك.

* مثلك الاعلى من الفنانين التشكيليين؟

..الفنان الكبير سامي الربيعي لروعة لوحاته التي يرسمها والمعبرة عن تراثنا الاصيل .

* ماذا تقولين عن شارع المتنبي ..الجمهور….الفنان محمد رحاب؟

1ــ شارع المتنبي هو البداية لي لانطلاقي نحو الشهرة بعد ان تكررت زيارتي له لكونه شارع الثقافة والعلم والمعرفة وكل ما أحتاجه من أدوات ومن خلاله مررت حاملة لوحاتي لاول مرة لاقامة معرضي الشخصي الاول في المركز الثقافي البغدادي المحاذي له …

2ــ الجمهور قوتي ورصيدي الدائم والتقيه في كل الاماكن وهو سر سعادتي التي عوضتني عن فقدانها في غفلة من الزمن .

3ـ الفنان محمد رحاب ..ابني وحبيبي وكل ما املكه في هذه الدنيا الذي أصبح كل شيء بالنسبة لي والذي تحول مع مرور الزمن الى فنان صغير يعبث بالالوان ويرسم ليتعلم مني ليصبح رساما في بداية مشواره وحاز على شهادات تقديرية عبر لوحاته الشخصية .

*هل انت قريبة من وسائل الاعلام ؟

..نعم حسب الفرصة التي تتيح لهم حضور المعارض التشكيلية التي تقام هنا وهناك ومتابعة الصحف المحلية للمشهد الفني ولي حصة منها في بعض الاخبار واللقاءات الصحفية وهنالك دعوات لي لعدد من القنوات الفضائية لاجراء اللقاء معي للتحدث في مجال الجانب الاجتماعي والفني واعتقد تواصل الاعلام معي جيد .

*ما هي نظرتك للحياة مستقبلا بعد معاناة وظروف قاسية مرت بك؟

..أنا أحب كل ما فيه الخير للناس والجميل منا عليه أن يتمسك بالحياة الحلوة ويمنحها الجمال من خلال العمل والتعامل مع الاخرين بصدق وأن يقاوم العنصرية ويرفض القيود ويكون محبا للحرية وأن يكون الانسان محبا للأمل والمستقبل وان يصنع لنفسه شيئا يفتخر به ولاسرته ولوطنه والتفاؤل ابرز صفات المواطن الصالح الذي يصنع الحياة الكريمة .

*كيف تصفين جولاتك الفنية للمدن العراقية ؟

..كانت جولات رائعة بدءا من شمال الوطن الحبيب (السليمانية) الى مدينة بلد محافظة صلاح الدين الى مدن الجنوب الجميلة وأنا اشارك فيها مع وفود فنية تشكيلية ونلتقي ابناء تلك المدن التي ترحب بنا وتلتقط صورا تذكارية معي ومع زملائي الاخرين انها ايام جميلة ونحن نتوشح بالورد وتوضع قلادات الابداع في اعناقنا وتقدم الجوائز والدروع وشهادات التقدير في تلك المناسبات من لدن المسؤولين فيها وهذه هي اللحظات التي تبقى عالقة في اذهاني وكل المشاركين معي .

* اي المدارس الفنية التي تنتمين لها ؟

…انتمائي للمدرسة التعبيرية والمدرسة الواقعية.

*حان ختام الحوار معك ولك الكلمة ؟

..الحمد لله على كل حال وأسأل الله أن يرعى الوطن ويحفظه من كل مكروه وأن يعم الخير والسلام لشعبه وتحية وتقدير لكل من حافظ على وحدة الوطن وسلامته.