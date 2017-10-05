الفلوجة .. المدينة العائدة الى الوراء

في منتصف النهار، الفلوجة خرجت عليها الشمس الحارقة، وطرقها المغطاة بالأتربة. أبراجها، مستشفياتها العامة، علامات دمار بشكل بارز في المدينة الان. فإعادة بناء هذه المدينة والمصالحة، تحمل دلائل حيوية بشأن قدرة العراق على الانتقال الى ما بعد تنظيم داعش.

في الفلوجة، كانت منشأة طبية تعمل بكامل طاقتها ويعمل فيها 400 الف من السكان المحليين، لكن المدينة لم تتعاف بعد منذ عامين ونصف من حكم تنظيم داعش.

حين تدخل الى المؤسسة من بابها الرئيس، حيث السخام وثقوب الرصاص، ورائحة نفاثة تنبع من أعماق الممرات المفتوحة المظلمة. لم تقم السلطات بعد بتفتيش الجزء العلوي من المبنى رغم مرور 15 شهراً على داعش في المدينة.

أصبحت الفلوجة اول مدينة عراقية يتم استعادتها حين كانت معقلاً لكثير من عمليات التمرد في المدينة. واستخدم التنظيم جزءاً من المستشفى لعلاج جرحاه وماتزال ملابسهم حتى الآن متناثرة فوق الاراضيات.

يقول بعض الموظفين إن مسلحي داعش قاموا بحرق الطابق الاول في محاولة لتدمير الادلة التي تثبت اجرامهم. وصور اخرون مدى التدمير العام للقصف المتكرر من قبل الجيش العراقي.

ماتزال الفلوجة مدينة مغطاة بالأنقاض ومبانيها مشوهة، وهذا مشهد بات متداولاً في المدينة، فضلاً عن إغلاق المساجد المتهالكة مؤقتاً. وباعتبار المدينة ذات اغلبية سنية، فيُعتبر سكانها من تنظيم القاعدة، بحسب كثيرين. لذلك، تم اغلاق المساجد بشكل مؤقت.

الاستياء الطائفي

تبدو الفلوجة الآن، مدينة أشباح، فهي خرجت للتو من فوضى ما بعد تنظيم داعش، وتنتظر بشغف العودة على قيد الحياة مع مشاريع اعادة تأهيل لا تعد ولا تحصى التي تقودها الامم المتحدة والشركاء المحليين في المقام الاول.

لا مشاريع مهمة حتى الان، سوى عودة محال تجارية، مثل الآيس كريم، وأكشاك الخضار المحملة بمنتجات غذائية طازجة، لكن معظم الناس ليس لديهم الكثير لقضاء الوقت في هذه الأسواق.

علي نوري 34 عاماً، يعمل في محل تجارة الذهب، يتحدث عن توقف التجارة نوعا ما ولاسيما بيع الذهب، فزبائنه الازواج الذين يبحثون عن خواتم للزفاف. وبما أن الاشخاص يفضلون عدم انفاق اموالهم على الذهب وتأجيله لحين تحسن الاوضاع، باتت هذه الأكشاك التي تحمل الذهب عرضة للسرقة.

في المدينة تضرر قرابة 42 الف منزل، والامم المتحدة تتطلع لاصلاح اكثر من 21 الف منزل، فيما تسعى المنظمات الاغاثية الى إصلاح 600 منزل مدمر جراء العمليات العسكرية، وفقاً لمنظمة محلية غير حكومية.

وتمكنت فرقاً، من استعادة شبكات الصرف الصحي وامدادات المياه، وكل من الحكومة المركزية والامم المتحدة يقولون إن الغالبية العظمى من السكان ليس لديهم مياه آمنة. شبكات الكهرباء تعمل فقط بنصف قدراتها وما تزال العديد من الأسر مجبرة على استخدام المولدات الخاصة.

وامكانية اعادة بناء البنية التحتية الاساسية بطيئة، ويرجع ذلك جزئياً الى ضرورة إزالة الالغام من المدينة ومخلفات الحرب والمتفجرات.

ويشكو الناس من إهمال الحكومة لمدينة الفلوجة، لا يخفي هؤلاء السكان المحليون سراً، أن التنظيم وجد جيوباً في المدينة بسبب ترحيب بعض الاهالي بهم.

كريم عفتان، احد سكان المدينة الثرية ووزير سابق للكهرباء، المتهم بعمليات فساد يقول “كل المشاريع لاعادة اعمار المدينة تغطي بنسبة 30٪ مما تحتاجه الفلوجة فقط، والحكومة ليست مهتمة بالفلوجة”.

تاريخ الفلوجة

بحسب لسان العرب، فالفَلُّوجَةُ هي الأَرض الصالحة لِلزَّرْع، والجمع فَلالِيجُ.

لفت الموقع الإستراتيجي للمدينة أنظار القوى العالمية من فرس وروم، فكانت مسرحا لحروب استمرت طويلا بين إمبراطوريات مختلفة.

وكانت في عهد الأمويين محطة رئيسة للجيوش، وقد جعل العباسيون منطقة الأنبار كلها قاعدة رئيسة لدولتهم الوليدة قبل أن تُبنى بغداد وتصبح عاصمة للخلافة .

وفي عهد الإمبراطورية العثمانية كانت الفلوجة محطة رئيسة للجيش العثماني المتجه إلى بغداد ، وظل الأمر على ما هو عليه حتى مرحلة الاحتلال البريطاني.

وبعد سيطرة حزب البعث على الحكم أواخر ستينيات القرن الماضي، احتفظت الفلوجة بأهميتها العسكرية بالنسبة للنظام الجديد، وذلك حتى سقوط بغداد في أيدي القوات الأميركية في 9 أبريل/نيسان 2003.

وبعد الغزو الأميركي بأشهر قليلة عاشت الفلوجة واحدا من أكثر المشاهد مأساوية في التاريخ، حيث تعرضت لقصف أميركي بريطاني مكثف بأسلحة مختلفة بعضها محرم دوليا.

وقد حدث ذلك بعد اندلاع معركة الفلوجة الأولى عام 2003 على إثر قيام مسلحين بقتل أربعة من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأميركية، وسحل جثثهم وتعليقها. وقد فشل الأميركيون في اقتحام المدينة في تلك السنة، وهو ما جعل المعركة التالية عام 2004 أشرس، حيث استخدم الأميركيون فيها أسلحة محرمة -بحسب تقارير دولية- سعيا منهم لإسكات صوت المقاومة.

وذكرت صحيفة الإندبندت البريطانية عام 2005 أن دليلا قويا أثبت أن الولايات المتحدة أسقطت كميات كبيرة من الفوسفور الأبيض على الفلوجة عام 2004. كما بثت قناة إيطالية حكومية وقتها وثائقيا ظهر فيه جندي أميركي سابق يقول إنه بلغه استخدام الفوسفور الأبيض في الفلوجة.

ونشرت الإندبندت عام 2010 مقالا لأستاذ السموم البيئية في جامعة ليدز البريطانية طالب فيه قوات الحلفاء بكشف طبيعة الأسلحة التي استخدمت في الفلوجة والتي تسببت في حدوث تشوهات للمواليد الجدد بالمدينة.

وبرغم دخول القوات الأميركية المدينة فإن المعارك لم تنته، حيث استمرت المقاومة المسلحة في مواجهة الأميركيين.

وكان الاحتلال الأميركي للعراق إيذانا بدخول الفلوجة نفقا مظلما من الحروب والمعارك، استمرت بين السلطات الحكومية المدعومة أميركيا، والقوات التي تسيطر على المدينة وكان من بينها تنظيم الدولة ، حيث تعرضت المدينة وخاصة خلال عام 2015 لقصف مستمر من طرف القوات الحكومية في معاركها مع تنظيم داعش سقط من جرائها كثير من المدنيين، ما تسبب في نزوح الأهالي مجددا إلى مناطق أخرى.

في 23 مايو/أيار 2016، بدأ عشرات الآلاف من قوات الأمن العراقية وعناصر الحشد الشعبي والعشائري عملية لاستعادة مدينة الفلوجة كبرى مدن الأنبار من تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ يناير/كانون الثاني 2014.وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من معركة استعادة الفلوجة غرد النص عبر تويتر من يد تنظيم داعش. وتقتضي المرحلة الأولى إحكام حصار على المدينة، ويتمثل الهدف في المرحلة الثانية في تضييق الخناق والتقدم نحو أهداف محددة، وصولا إلى المرحلة الثالثة وهي اقتحام المدينة. وتحررت لكنها مازالت رهينة الفوضى والدمار