العيادات الطبية الشعبية في الحرية الثانية تستقبل أكثر من 900 مراجع لشهر تشرين الثاني

بغداد / البينة الجديدة

استقبلت العيادة الطبية الشعبية في الحرية الثانية المسائية أكثر من 900 مراجع خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2017 .وقال الدكتور عبد الكريم فليح مدير العيادة الطبية في تصريح لأعلام الدائرة أثناء الزيارة التفتيشية التي نفذتها شعبة التفتيش (أن العيادة استقبلت أكثر من 900 مراجع لشهر تشرين الثاني بينهم 728 مراجع مصاب بأمراض مزمنة و 218 مصابين بأمراض عامة حيث تستقبل العيادة مراجعيها من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء ).وأضاف أن العاملين في العيادة تتمثل بالكادر الطبي ( طبيب اختصاص باطنية وقلبية ، وطبيب أطفال ، وممارس أطفال) ومن ذوي المهن الصحية والإداريين يقومون بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى المراجعين للعيادة والمصابين بأمراض مزمنة وعامة وتقديم الفحوصات المختبرية والضماد وكذلك وجود صيدليتين واحدة لأدوية الأمراض المزمنة وأخرى للأدوية العامة .

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