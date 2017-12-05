العيادات الطبية الشعبية تعلن عن استقبال اكثر من خمسة الاف مراجع للجناح الخاص في مستشفى العلوية للولادة

البينة الجديدة / سعد الابراهيمي

أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن استقبال ردهة الجناح الخاص في مستشفى العلوية للولادة أكثر من خمسة ألاف مراجع خلال النصف الأول من العام الجاري والذي يضم 38 سريرا .وقال مدير ردهة الجناح الخاص في المستشفى الدكتور شريف رضي جواد للبينة الجديدة : ( استقبل الجناح الخاص في مستشفى العلوية للولادة أكثر من خمسة ألاف مراجع خلال النصف الأول من العام الجاري ) ، مؤكدا انه ( تم علاج أكثر من 2100 مراجع في وحدة الأورام السرطانية خلال النصف الأول و1450 عملية مرضية نسائية و1820 ولادة قيصرية وطبيعية ) ، مبيناً أن (الجناح يضم 38 سريرا ويتم علاج مختلف الأمراض الخاصة بالنسائية فيه من ولادات طبيعية وقيصرية ورفع الرحم والكورتاج والأورام السرطانية ورفع المبيض وان الردهة تقدم خدماتها على مدار اليوم من أجراء عمليات وتجهيز المرضى وفحص وتشخيص) . وأضاف (يقدم الجناح الخاص خدمات فندقية متكاملة توازي المستشفيات الأهلية إضافة إلى الخدمات التشخيصية من أشعة وسونار وعلاجية وهو أول جناح على مستوى المستشفيات يستعمل غاز النتروز المسكن لآلم الولادة الطبيعية وقد لاقى استحسان المرضى إضافة إلى وجود غرفة للخدج وهي مشتركة مع الجناح العام وحاليا قيد الإنشاء ردهة للإنعاش لما بعد الولادة للام التي تستوجب حالتها ذلك ) .



شارك الخبر