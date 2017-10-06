العيادات الطبية الشعبية اول دائرة تفتح مركزا لمحو الامية لموظفيها غير المتعلمين تزامنا مع بداية العام الدراسي

بغداد / البينة الجديدة

قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية فتح مركز لمحو الامية لموظفيها غير المتعلمين وبالتعاون مع مديرية التربية في بغداد الكرخ الاولى وتستمر لمدة 7 أشهر وبواقع حصتين في الاسبوع .وقالت مديرة شعبة التدريب والمسؤولة عن المركز في الدائرة الدكتورة بان عبد الستار خضير (قررت دائرتنا فتح مركز لمحو الامية للموظفين غير المتعلمين وبالتنسيق مع مديرية التربية في بغداد الكرخ الاولى ويبدأ الدوام فيه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد يوم 3/10/2017 .واشارت الى ان (دوام الموظفين المشمولين والبالغ عددهم 17 موظفا يستمر لمدة 7 أشهر وبواقع 280 حصة دراسية اي يومين في الاسبوع وتكون مدة الدراسة في كل حصة 3 ساعات، مبينة ان ( التدريس يكون للمرحلة الاساسية من خلال تعليمهم الاحرف الهجائية والارقام وكيفية كتابتها وخصصت مديرية التربية معلمة للمركز تكون متفرغة ليومين في الاسبوع من عملها وتحضر الى الدائرة لاعطاء المحاضرات اضافة الى تزويد المشاركين بالكتب والقرطاسية) .



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