العمل تطلق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لجرحى الجيش في بغداد

البينة الجديدة / نادية البياتي

اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ في بغداد لجرحى الجيش من المستلمين سابقاً ابتداء من يوم امس الاربعاء الموافق 6/12/2017 لغاية يوم الاثنين 11/12/2017 عدا يوم الجمعة بواقع (300) معين يوميا، وذلك في المركز العراقي-الكوري في الوزارة من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الثانية ظهراً، بحضور المعين فقط مع المستمسكات الاصلية والمصورة للطرفين (المعين والمعاق) وصورة عن التقرير الطبي.

وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي ان يوم السبت الموافق 9/12/2017 سيكون موعدا لتسليم راتب المعين المتفرغ للجرحى العسكريين الذين تمت احالتهم مؤخرا من هيئة التقاعد الوطنية الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة واجري تحديث بياناتهم في مديرية شؤون المحاربين ونشرت اسماؤهم في موقع الوزارة وموقع الهيئة البالغ عددهم (404) مستفيدين.

وبين رئيس الهيئة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي ان التوزيع يتم بنفس الالية التي وزعت بها رواتب المعين المتفرغ للمدنيين، بعد استكمال الاجراءات الفنية والمالية كافة من خلال تحديث بياناتهم عن طريق ملء استمارة تحديث البيانات والمعلومات التي وضعها قسم الاحصاء في الهيئة، بالاعتماد على التقارير الطبية السابقة الصادرة عن اللجان الطبية العسكرية في وزارة الدفاع على ان يراعى يعاد فحصهم في عام 2018.

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