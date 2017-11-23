العمل تدعو الى نشر ثقافة النقد البناء والابتعاد عن نشر الفبركة الاعلامية

بغداد / البينة الجديدة

نبه المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم الى ضرورة التحري بدقة وحرص في نقل المعلومة الصحيحة وعدم الاخذ بكل ما ينشر هنا او هنالك قبل التأكد منه وخاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها ما تم نشره من صورة توضح تعليق طفل بجانبه رجل يجلس وتوحي بان الرجل يعاقب الطفل واردفت بتعليق ( هذا ما يحدث في دور الدولة.. حسبنا الله ونعم الوكيل .. اين الحكومة .. اين الدولة).

وذكر منعم ان حادثة الصورة منقولة من موقع مصري وهي ضمن مادة تحقيقية عن دور مصرية لإيواء الاطفال المتسولين .

واعرب المتحدث باسم العمل عن اسفه على البعض الذي يحاول الاصطياد بالماء العكر متسلحين بجهل المعلومة مما يجعلهم امام سخرية الرأي العام ، مبينا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام كل من يملك معلومة موثقة عن وجود حالات سلبية او تصرفات تحدث في دور الدولة الايوائية لتقديمها وسيلمس بنفسه جدية التعامل مع هكذا حالات وانطلاقا من توجيهات الوزير المهندس محمد شياع السوداني القاضية بضرورة سرعة التحرك والتعامل مع اي معلومة ترد الوزارة عن طريق الرصد او الاتصال بالهاتف او ما يرد عبر ايميل الوزارة الخاص بتلقي الشكاوى .ودعا المتحدث باسم الوزارة وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى الحرص على نقل الحقيقة بتجرد والمساهمة في خلق ثقافة بناءة تصحيحية وعدم الانجرار وراء اهداف تسقيطية ضيقة الافق لان وزارة العمل تقدم خدماتها للفئات الضعيفة والمهمشة وتمثل حلقة مهمة من حلقات ايجاد فرص عيش كريمة للملايين من الفقراء.

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