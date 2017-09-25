العمال الكردستاني يتبنى قتل 13 جنديا تركياً ويعده ثأرا لضحايا «أهالي كردستان»

اربيل / البينة الجديدة

أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني، مقتل 13 جنديا تركيا قرب الحدود العراقية، مبينا أن العملية جاءت ثأرا لمقتل سبعة مدنيين من «أهالي إقليم كردستان» من قبل الطائرات التركية.وقال الجناح ، إن «قواتنا نفذت عملية ضد الجيش التركي في منطقة جولميرك الواقعة على الحدود العراقية، أسفرت عن مقتل 13 جنديا تركيا وإصابة عدد آخر».

وأضاف الجناح، أن «العملية جاءت ثأرا لمقتل سبعة مدنيين من أهالي قضاء العمادية في قصف جوي تركي الأربعاء الماضي». وكان شهود عيان أكدوا، الأربعاء الماضي، مقتل سبعة مدنيين من أهالي منطقة نيروريكان الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك جراء قصف جوي تركي.

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