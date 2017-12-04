العراق يطالب بتقديم الدعم في مجال اعادة اعمار الاثار

البينة الجديدة / تنهيد علي المياحي

طالب وفد وزارة الثقافة/ المشارك في اجتماعات الدورة الثلاثين لمنظمة الايكروم التي عقدت في روما مؤخرا والذي ترأسه اياد حسن عبد حمزة مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار في الهيئة العامة للاثار والتراث بضرورة تقديم الدعم الدولي للعراق في اعادة اعمار الاثار لانها لا تمثل حضارة وتراث العراق فقط بل هي تمثل الارث والحضارة الانسانية جاء ذلك في المحاضرة التي شارك فيها الوفد في اجتماعات المنظمة, وقال عبد الحمزة اننا وخلال الاجتماعات التي حضرتها العديد من الشخصيات والدول العربية قمنا بالقاء محاضرة وعرض تقديمي في الاكاديمية المصرية في روما والتي استضافت جانبا من اجتماعات الايكروم بحضور احمد ابو الغيط امين عام الجامعة العربية حول ضرورة تقديم الدعم الدولي للعراق في مجال ترميم الاثار لانها لا تمثل حضارة العراق بل هي تمثل الحضارة والارث الانساني.

واشار عبد حمزة اما في مجال استرداد الاثار فقد اكد الوفد على ضرورة تعديل القوانين ليتم استعادة الاثار بانسيابية وتكون ملزمة لجميع الدول مع التاكيد على ضرورة ايجاد اتفاقية دولية ملزمة لجميع الدول باسترداد القطع المهربة والمسروقة.



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