العراق يشارك في مهرجان الشعر العربي السادس

بغداد / البينة الجديدة

أعلن العراق وفده للمشاركة في مهرجان الشعر العربي السادس، الذي تنظمه هيئة الحوار الثقافي الدائم، وسيقام في لبنان للمدة من 17 ولغاية 21 من شهر تموز الجاري.اعلنت ذلك رئيس هيئة الحوار الثقافي الدائم/ فرع العراق/ سمية الناصر، مبينة ان وفد العراق سيكون برئاستها، ويضم الفنان التشكيلي عباس العتابي، والشعراء أحمد الصباغ، وعمار الوراد، منوهة إلى ان الفنان التشكيلي العتابي سيشترك في معرض للفنون، يقام على هامش المهرجان الشعري. وقالت الناصر، ان العراق سبق ان اشترك في ثلاثة مهرجانات سابقة، اقيمت 2 منها في جمهورية مصر العربية، وآخر في لبنان، مبينة ان العراق ضيف النسخة الخامسة من مهرجان الشعر العربي السنوي الذي تنظمه الهيئة. وتابعت: ان افتتاح فرع العراق، يعد اضافة نوعية لهيئة الحوار الثقافي الدائم ومقره لبنان، حيث يعد ضم العراق إلى تشكيلة الهيئة، تأكيداً واعترافاً بالدور المثالي الذي يلعبه العراق في الوطن العربي، بالجانب الأدبي، والشعري، وتاريخه الحافل بالعطاء والإنجازات.

