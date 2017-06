العراق بحاجة ماسة لوفيق السامرائي

عبد المجيد الحميداوي



ارتأينا في هذه المرة ان ندع الكلام عما بدر وافاض وافاد السيد القائد الفريق الاول الركن وفيق السامرائي منذ اعلان معارضته للنظام الصدامي البغيض وان كان الرجل يضمر بغضه لذلك النظام منذ امد بعيد ثم لا يخفى على كل ذي لب بأن انطلاق هكذا معارضة تختلف جذرياً عن معارضة غيره وان كان الاجلال والتقدير والثناء لكلهم لكن (لاءه) كانت من موقع القوة والفائدة وبخلاف معارضة البعض التي كان دافعها الخوف وهضم الحقوق وكبت الحريات الخاصة من دون العامة ومحل الفائدة التي نود طرحها تتمثل بمدى الاستفادة من فكر ذلك الرجل الذي يمتلك من الطاقات المتجددة في المجال السياسي والعسكري لاسيما وان البلاد وعلى مدى الماضي من الاعوام التي اعقبت سقوط النظام وهو يمر بمشاكل جمة منها عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية جعلت العراق في حالة بؤس ودمار ويحتاج الى حكمة وتجربة وحزم وفيق السامرائي فالذي اثبتته التجربة عبر بياناته وطرحه ونظرته الثاقبة منذ نكسة حزيران 2014 انه الاصلح على ان يكون فارس الساحة السياسية والعسكرية ومن كان في غفلة عن هذا فهذا تراث الرجل الفكري موثق عبر (النت والتلفزة) فإلى متى يبقى بعيداً عن ساحة معركة العراق المتنوعة والعراق بأمس الحاجة اليه !؟ لاسيما والسيد وفيق السامرائي يمتلك من الاحترافية ما لا يمتلكها غيره من الخبراء العسكريين ، لا يخفى ان القائد وفيق السامرائي يمتلك من المحبوبية والمقبولية الشيء الكبير في اوساط الشعب وقيادات الجيش والشرطة الاتحادية فضلاً عن عديد الجيش والحشد الشعبي الوطني وفصائل المقاومة العراقية البطلة ثم ان حرقة قلب الرجل معروفة لدى العدو والصديق على العراق والعراقيين وهذا امر ملموس من خلال نافذة النت والتلفزيون .

فعلى ادارة العراق ان تكون اكثر حكمة في الاستفادة من السيد القائد وفيق السامرائي كونه يشكل رقماً مهماً عند العراقيين وان كنا نشك في حكمة وشعور البعض حول موضوعية طرحنا فليصدح صوت قادة الجيش والشرطة الاتحادية وعديد قواتهم وقادة الحشد الشعبي الوطني والمقاومة البطلة بذلك المطلب الضروري فإن تحقق وعاد السيد وفيق السامرائي الى الساحة العراقية فقد نرى حسم مواقف كثيرة ومنها العسكرية والاستخبارية والسياسية في اوقات قياسية.



