«العرابة» كاثرين زيتا جونز في العالم السفلي للمخدرات

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تجسد النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز شخصية واحدة من أشهر تجار الكوكايين في كولومبيا في فيلم «العرابة» الذي عرض الثلاثاء لأول مرة وتؤدي زيتا جونز البالغة من العمر 48 عاما دور غريسيلدا بلانكو التي اشتهرت باسم «ملكة الكوكايين» في كولومبيا في السبعينيات والثمانينيات، وكانت قد ساعدت في تلك الفترة على شحن عدة أطنان من الكوكايين من كولومبيا إلى ميامي وكانت العقل المدبر، وفقا لعدد من المحققين، وراء جرائم قتل لا تعد ولا تحصى ولها ارتباطات بزعيم تجارة المخدرات المشهور بابلو أسكوبار، وفي عام 1975، اتهمت بلانكو في ميامي بالتآمر لتصنيع وتهريب وتوزيع الكوكايين في الولايات المتحدة، وعلى مدى العقد اللاحق، عاشت في كولومبيا، باستخدام أسماء مستعارة ووثائق للاختباء من السلطات وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية من القبض على بلانكو في ولاية كاليفورنيا، في عام 1985، وأدينت وحكم عليها بالسجن لست سنوات.وفي عام 1994 اتهمت بإعطاء الأمر لتنفيذ ثلاث جرائم قتل في منطقة ميامي، بما في ذلك مقتل الطفل كاسترو جوني البالغ من العمر 3 سنوات الذي أصيب بعيار ناري عندما كان يركب سيارة مع والده المستهدف في عام 1982.وفي العام 2012، جرى إطلاق النار على بلانكو (69 عاما) مرتين في الرأس لدى خروجها من متجر قصاب في مدينة ميدلين في شمال كولومبيا.

و»العرابة» ليس أول فيلم يتناول حياة غريسيلدا بلانكو، فقد أظهر الفيلم الوثائقي «رعاة بقر الكوكايين» حياتها المليئة بالعنف والجرائم، وكيف أمرت بتنفيذ المئات من عمليات الاغتيال.

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