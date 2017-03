Pro-government forces fighters celebrate in the al-Sejar village, in Iraq's Anbar province, on May 27, 2016, as they take part in a major assault to retake the city of Fallujah, from the Islamic State (IS) group. Hundreds of people fled the Fallujah area with the help of Iraqi forces who are fighting to retake the city from the Islamic State jihadist group, officials said. Iraqi forces launched an operation to recapture Fallujah, an IS stronghold located just 50 kilometres (30 miles) west of Baghdad, at the start of this week. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE

العبودي:قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لن تتأثر بالأصوات النشاز بغداد / البينة الجديدة

اكد المتحدث الرسمي» لعصائب اهل الحق « نعيم العبودي امس الاربعاء ان « التصريحات الاخيرة التي استهدفت فصائل المقاومة والحشد الشعبي لم تصدر من شخصية لها ثقلها السياسي والمعنوي في المجتمع العراقي , مؤكدا ان» تلك التصريحات خرجت من شخص نكرة لا يستحق الوقوف والتعريج على ما قاله .العبودي في حديث قال : ان قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة المجاهدة موجودة في اذهان وقلوب وعقول العراقيين جميعا , مبينا ان الانتصارات الكبيرة لهؤلاء الابطال تحققت بالتفاف واحتضان مكونات المجتمع العراقي , لافتا الى ان» قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لا يمكن ان تؤثر عليها بعض الاصوات النشاز والنكرة . وتابع العبودي « لو استقرأنا التاريخ جيدا للشخصيات التي تحاول النيل من قدرات وامكانيات وشجاعة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية سيتضح لنا ان تصريحات تلك الشخصيات هي من اجل اشعال فتنة طائفية.