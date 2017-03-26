العبودي:قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لن تتأثر بالأصوات النشاز

بغداد / البينة الجديدة

اكد المتحدث الرسمي» لعصائب اهل الحق « نعيم العبودي امس الاربعاء ان « التصريحات الاخيرة التي استهدفت فصائل المقاومة والحشد الشعبي لم تصدر من شخصية لها ثقلها السياسي والمعنوي في المجتمع العراقي , مؤكدا ان» تلك التصريحات خرجت من شخص نكرة لا يستحق الوقوف والتعريج على ما قاله .العبودي في حديث قال : ان قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة المجاهدة موجودة في اذهان وقلوب وعقول العراقيين جميعا , مبينا ان الانتصارات الكبيرة لهؤلاء الابطال تحققت بالتفاف واحتضان مكونات المجتمع العراقي , لافتا الى ان» قيمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لا يمكن ان تؤثر عليها بعض الاصوات النشاز والنكرة . وتابع العبودي « لو استقرأنا التاريخ جيدا للشخصيات التي تحاول النيل من قدرات وامكانيات وشجاعة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية سيتضح لنا ان تصريحات تلك الشخصيات هي من اجل اشعال فتنة طائفية.