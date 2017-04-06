العبادي يقرر سحب قانون التقاعد العام بهدف شمول العاملين بالقطاع الخاص وتبديل اسمه الى قانون التأمينات الاجتماعية

كشفت اللجنة المالية النيابية عن سحب رئيس الوزراء حيدر العبادي قانون التقاعد العام وتحويله لمجلس شورى الدولة بهدف شمول العاملين في القطاع الخاص فيما لفتت إلى تغيير اسم الملف المذكور إلى قانون التأمينات الاجتماعية.وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح صحفي، إن “رئاسة الوزراء قامت بسحب قانون التقاعد الموحد وتحويله لمجلس شورى الدولة بهدف تبديل اسمهِ إلى قانون التأمينات الاجتماعية وشمول جميع العاملين بالقطاع الخاص لغرض احتسابهم متقاعدين ضمن الملاك الوظيفي للبلاد”.وأضاف أن “آلية شمول العاملين في القطاع الخاص تكمن بتنسيقهم مع دائرة الضمان الاجتماعي لدفع التوقيفات المالية لهم بهدف احتسابها خدمة وظيفية لهم تمهد لشمولهم في القانون المذكور”.