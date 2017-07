العبادي:لن نصدر عفوا عن القتلة وتوجهنا المقبل سيتركز على جانبين

بغداد / البينة الجديدة

بارك رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للعراقيين الانتصار الكبير في الموصل ، فيما شدد على ان لا يفلت اي ارهابي من العقاب وعدم صدور عفو عن الارهابيين القتلة ، معلنا عن توجه الحكومة المستقبلي .وذكر بيان لمكتبه ان «العبادي بارك لجميع العراقيين الانتصار الكبير الذي تحقق في الموصل بتضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم» .واكد العبادي في كلمة افتتح بها جلسة مجلس الوزراء ، ان «ابطالنا هم المدافعون عن حقوق الانسان ويضحون بأنفسهم من اجل تحرير الانسان وانقاذ المدنيين، والحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الانسان وتحاسب على اي انتهاك».وذكر « على المنظمات الانسانية ان تتأكد وتتحقق من مصادرها وترى ابتهاج اهل الموصل وترحيبهم بالقوات العراقية المحررة ، مستغربا حزن ونحيب البعض في عز فرحة الشعب العراقي بهذا الانتصار» .كما تساءل «اين كان دور المنظمات عندما كانت داعش تقتل ابناء الموصل وتدمر كل شيء ؟». وشدد العبادي على « عدم السماح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي ووصفه بالخطاب الداعشي» ، داعيا دول العالم الى « عدم التساهل مع الارهابيين».

