الطلبة يخوض مبارياته على ملعب الشعب الموسم المقبل

وافقت وزارة الشباب والرياضة على منح الطلبة، ملعب الشعب كأرض مفترضة للفريق الموسم المقبل، وفق عقد إيجار بين الطرفين، كما أجَّرت الملعب ذاته أيضًا لفريقي القوة الجوية، والزوراء. وقال حيدر محمد، عضو المكتب الإعلامي للطلبة في تصريح صحفي، إن «وزارة الشباب والرياضة، أبدت تعاونها مع جميع الأندية من أجل تسهيل مهمتها في ضوء الأزمة المالية التي تضربها». وأشار إلى أن « توقيع عقد إيجار باعتماد ملعب الشعب الذي تعود ملكيته لوزارة الرياضة كأرض مفترضة لفريق الطلبة في الموسم المقبل، دليل على تعاون الوزارة الدائم مع الأندية». وأشار إلى أن «الطلبة بات قريبًا من نيل الرخصة الآسيوية حيث أنهى تقريبًا جميع النقاط المتعلقة بنظام التراخيص ، وقضية ملعب النادي كانت هي العقدة الأكبر وتم حلها من خلال بتأجير ملعب الشعب».

