الصيادي : الدولة العراقية يقودها ساسة ثلاثة ارباعهم يحملون جنسيات مزدوجة وكركوك ستباع على غرار خور عبد الله !!

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ان ثلاثة ارباع الساسة الذين يتصدون اليوم لقيادة مفاصل ومراكز الدولة العراقية المهمة هم من حملة الجنسية الاجنبية. واضاف الصيادي في تصريح متلفز ان هؤلاء الساسة حصلوا على قطع اراض سكنية في ارقى المناطق في بغداد او غيرها ولكن ايا منهم لم يبنها او يقم عليها بيتاً وانما باعوها واستثمروا الاموال في الخارج وهذا ما يفسر ان اغلبهم ليس عنده سند ملكية ارض وبخصوص قضية كركوك اكد الصيادي ان ما يخشاه صراحة هو المساومات والمال السياسي الذي بمقتضاه تضيع الكثير من الحقوق وان كركوك ستضيع على غرار ضياع خور عبد الله كما وصف النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي مشروع التسوية المجتمعية بـ»التسوية السياسية لاخراج القتلة» ، داعيا القضاء العراقي الى التزام الحيادية والابتعاد عن التحزب والمجاملات السياسية.الصيادي قال ان عملية الافراج عن المجرم ليث الدليمي المتهم بالارهاب تندرج ضمن الصفقات السياسية كون المتهم اعترف بارتكابه جرائم عديدة ضد المواطنين وطريقة اخراجه من السجن هي بحد ذاتها اتهام وادانة للقضاء «بحسب قوله» مبينا ان قرار الافراج عن الدليمي يندرج ضمن مشروع التسوية السياسية التي تلزم الحكومة بإخراج جميع القتلة والارهابيين من السجون .