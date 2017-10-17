الصحة والبيئة : معالجة نحو (1694) متفجر حربي و مخلفات حربية غير منفلقة في المناطق الساخنة



بغداد / البينة الجديدة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة دائرة شؤون الالغام عن معالجة نحو (1694) متفجر حربي ما بين لغم وناسفة وعنقودية وذخيرة حية و مخلفات حربية غير منفلقة في المناطق الساخنة ومناطق العمليات العسكرية السابقة في شهر اب الماضي .وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي ان دائرة شؤون الالغام قامت بالتعاون مع عناصر الدفاع والداخلية وضمن اعمال مراكزها الشمالية والجنوبية بمعالجة نحو (478) لغم مضاد للدبابات و معالجة نحو (85) عبوة ناسفة اضافة الى معالجة نحو( 267) ذخيرة ونحو (820) قنبلة عنقودية فضلاً عن معالجة ما يقارب لـ (44) مخلف حربي غير منفلق .وبين الحسون ان دائرة شؤون الالغام اعلنت عن اطلاق لمساحات من الارض بعد اجراء اعمال الازالة والتطهير عليها بلغت نحو (1348582) متر مربع وذلك ضمن انشطة ومهام المركز الجنوبي في الوقت الذي اطلق المركز الشمالي احد تشكيلات الدائرة لمساحة من الارض تتراوح بنحو (240533617) متر مربع .من جانبه بين خالد رشاد مدير عام دائرة شؤون الالغام ان مساحة المشاريع التي تم الغاء خطورتها واطلاقها بلغت نحو (8305430) متر مربع، منوهاً الى ان الدائرة كانت قد اصدرت نحو (54) خريطة مختلفة الاحجام والمعلومات لصالح جهات مستفيدة اخرى موضح فيها واقع التلوث في العراق وطبيعة الاعمال الجارية فضلاً عن المساحات المطهرة التي اعلن عن اطلاقها مؤخراً.



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