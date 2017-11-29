الشيوعي الكردستاني يدعو الى عدم القبول بإلغاء نتائج الاستفتاء

وكالات / البينة الجديدة

دعا سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني كاوه محمود، الى عدم القبول بالغاء نتائج استفتاء استقلال كردستان، مشيرا الى أن الاستفتاء يعبر عن «ارادة» ثلاثة ملايين كردستاني.وقال محمود ، إن «الاستفتاء عملية عبرت عن ارادة الشعب الكردستاني ولا يحق لأحد ولأي طرف سياسي ودولي الغاء الاستفتاء»، مشيرا الى أن «الاستفتاء يمثل إرادة أكثر من ثلاثة ملايين مواطن كردستاني».وأكد محمود، أنه «لا يجوز للوفد الكردستاني الذي سيجري الحوار مع بغداد القبول بإلغاء نتائج الاستفتاء». واعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس الاول الاثنين، دعمه لاجراء حوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، فيما دعا الاخيرة الى عدم طرح «شروط تعجيزية أكثر».



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