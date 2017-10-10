الشباب والرياضة تتعهد بتذليل الصعوبات من أجل إكمال ملعب نادي الزوراء



أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي ستعاود العمل في الملعب الأسبوع المقبل، متعهدة بتذليل الصعوبات المالية من أجل إكمال الملعب.وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان إن «الشركة المنفذة لمشروع ملعب الزوراء ستعاود عملها يوم الأحد المقبل»، معتبرا أن «إكمال ملاعب العاصمة بغداد من أولويات الوزارة كونها مقبلة على مشروع رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية».

وأضاف عبطان أن «الوزارة ستذلل كل الصعوبات المالية وغيرها أمام الشركة المنفذة لملعب الزوراء من أجل اكماله بإسرع وقت ممكن».



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