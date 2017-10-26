الشباب تغلق قاعات بناء الأجسام



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المباشرة بغلق قاعات لبناء الأجسام الرياضية.وذكر بيان للوزارة ان «دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة توجت جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة قسم الرقابة الصحية بأخذ اجراءات تنفيذية وتطبيق تعليمات فتح قاعات بناء الاجسام».ونقل البيان عن مدير قسم التوعية والتطوير في دائرة الطب الرياضي في الوزارة الدكتور حسام نبيل قوله «تم غلق تسعة قاعات مخالفة لتعليمات فتح قاعات بناء الاجسام، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية العراقية العليا لمكافحة المنشطات التي تضم عددا من الوزارات بضمنها وزارة الشباب والرياضة، والمتعلقة بتعليمات فتح قاعات بناء الاجسام التي دخلت حيز التنفيذ في ضوء الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة».واضاف نبيل ان «إجراءات الغلق جاءت لمخالفة تعليمات فتح قاعات بناء الاجسام – المادة الثانية التي تنص على تكون الاجازة نافذة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها سنويا بعد اجراء الكشف الصحي على القاعة، على ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاجازة النافذة».

وبين ان «هذه الاجراءات تهدف الى تنفيذ التعليمات والحرص على سلامة مرتادي هذه القاعات من رياضيين ومتدريين شباب بمختلف الاعمار».



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