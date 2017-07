الشباب تطالب اتحاد الكرة بمفاتحة الفيفا لارسال لجنة لتفقد ملعب ميسان

طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد العراقي لكرة القدم بمفاتحة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لارسال لجنة متخصصة لتفقد محافظة ميسان وملعبها الدولي الذي سيفتتح في الـ20 من شهر تموز الجاري.

واكدت الوزارة ان «ملعب ميسان بات جاهزا لاستقبال المباريات الرسمية وفق مواصفات الفيفا، تمهيدا لاضافة محافظة ميسان الى المحافظات الثلاث كربلاء والبصرة واربيل المشمولة برفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية».

وتابع البيان ان «الوزارة ستهيء كل الظروف من اجل انجاح مهمة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم»

This post has been seen 47 times.