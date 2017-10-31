الشاعر نوري مهدي الأعرجي لـ(البينة الجديدة) : الشاعر المبدع يولد من رحم التحديات والشعور بالظلم

حوار علي صحن عبد العزيز

اعتمدت قصائد (الأعرجي ) على الكشف عن مواطن وآهات المجتمع في سياق نقدي استسقى نصوصه الشعرية كانت فصحى أو شعبية من واقعنا المجروح في محاولة لم يستطع أن يكبح أسرارها ،ذلك أنها اعتمدت جذور كلماتها من المعنى التأويلي والفلسفي ،لكن أسرار قصائده واحساسه المرهف ستبقى محورا لنا ،لنستكشف جزءا منها في حوارنا هذا

*ما هي طقوس الكتابة لديك ؟

لا طقوسَ ثابتة لدي ولا نظامَ من حيث وقت الكتابة وممارستها الأهم عندي أن أقضيَ بضع ساعات مع الكتابة والقراءة مكاني المفضل للكتابة موضع عزلتي في أي مكان مغلق لا أسمع فيه لغوا أو حتى حفيف جناحي ذبابة. ملجئي هي الكتابة وقاعدتي الخلفية الأبقى إنها كترياق استشفائيّ يهب متعةً وأيَّ متعة! فإن وجدتْ في القراء من يقطف قسطا منها فأهلا وسهلا، وإلا فإنها وحيدتي وأنا وحيدها.

في ظل تراكمات شعرية طغت على المشهد الشعري أما ترى ان نعود لأوزان القصيدة الخليلية ؟

في الحقيقة بت على يقين أنه مهما فعلنا أوحاولنا أن نعود للسير في ركب الشعر لم ولن نقدر على ذلك كون الحداثة أكلت كل شيء واحتوته وأصبح ضربا من الخيال حاله حال كل شيء الطيبة والعفوية والأصالة وحتى ظروف وطرق التعبير عن الحب بشتى مسمياته ومع الأسف نحن نواكب تلك الحداثة طوعا وننشر غسيلنا على حبل السهل الممتنع .

ما بين الومضة والشعرية وقصيدة الهايكو ،يبقى المتلقي تواقا الى لغة تستجيب لهمومه وتفجر حضوره اليتم في المنتديات الشعرية .

متى نجد الرؤية في الشعر الحديث ؟

ان نمط الهايكو نمط مستورد تم ادخاله الى لغتنا عن طريق التراجم الغربية وهو نمط ياباني بحت الحقيقة رغم وجود تقاطعات كثيرة بين الهايكو وقصيدة النثر، حيث تتميز قصيدة النثر بسردية أكبر وتتناول كل الأفكار الممكنة ولا ترتبط بزمنية معينة، ما يتيح حرية استخدام كل مكونات اللغة، عكس الهايكو الذي نجد من خلاله اهتماماً أكبر باللحظة الآنية، والعمق التأملي في الهايكو أكبر بكثير وهذا منبع الدهشة حيث ان الكثير من المتلقين يرون ان الرؤيا موجودة فعلا بأختلاف الأذواق وتعددها

*هل تعتقد بأن موضوع الكتابة يحتاج الى حرية كبيرة ؟ – لا أعتقد ذلك فالشاعر المبدع يولد من رحم التحديات والشعور بالظلم وكبت الحريات يعطيه القوة والأبداع من خلال أستخدام صواريخه الحرفية ظنا منه أنه قد ساهم في تصحيح المسار.

* كيف استطعت ان تجرع هما ووجعا وقلمك مسكون رهبة الرغبة الجامحة ؟

– مثلما قلت واكررها على الملأ ان قلمي وسيلة لأسطر بها حروفي وبالتالي هي وسيلتي للبكاء فيمتزج حبر الكلمات مع دم المحنة فسيان عندي دموع الفرح ودموع الحزن كلاهما يجبر وحي كلماتي على الحضور من هما اتجرعه ورغبات لست مطلق العنان لها الابحضور شيطاني الشعري .

* أما ترى ان شروط اتحاد الادباء والكتاب في الحصول على الهوية ربما تكون حجرة امام ابداع الشاعر والكاتب ؟

-لا اتفق معك على ذلك حيث هوية المبدع ايا كانت اتجاهاته لاتنحصر بتلك العاجية الصغيرة أيضا رغم أنها تعني الأعتراف بشخصية المعني لكن المبدع شغله الشاغل هو الانتشار أعتقد أن الصحف الحرة مثل صحيفتكم (البينة الجديدة) الموقرة هي مايهمني والقنوات المرئية والمنابر التي منعت من الظهور عليها كون أن لي باعا طويلا في الكتابة عن الفساد والمفسدين رغم أدعائاتنا باننا ننعم في زمن الحرية.

*من استهواك بكتابته الشعرية ؟

-استهواني في كتاباته الشعرية من أثرياء الشعر العربي مثل المتنبي وابو فراس الحمداني ونزار قباني وعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهم الكثير ممن صقلوا شخصيتي حيث كلما حركت اناملي أستحضرتهم .

*كيف يكون اقتنائك للكتاب ؟

-مع الأسف منا يقع في مطب عنوان الكتاب وزخرفه ومن منا لم يقع في ذلك المطب لكن والحمد لله يكون اقتنائنا للكتب من خلال تصفح المحتوى والتركيز على متطلبات المرحلة من ضمن الاحتياج .

*الى من تميل بكتابة الشعر ؟

-كل الميل الى الشاعر نزار قباني رحمه الله كوني أعشق حروفه القاتلة فهي كالسهام القزحية تتدرج فيها كل الألوان .

* حدثنا عن صنمية حركة نقد الادب والشعر ؟

-كان للنقد الأدبي ثماره للأدب ذاته وصداه المتردد في نفوس القراء وتعقب المتلألئين مفسرا رقيقا وناعما وتاثر هو ذاته من خلال تاريخه الطويل وقفت به على أغلب نواحيه عند عناصر الأدب مفردة فتناولها سريعا غير متقص ولا عميق ومرتجلا لايردها إلى مصدرها التاريخي او النفسي مما توجب على المعنيين أن يعنوا بهذا الجانب المهم .

* أهم المشاركات والدوواين الشعرية المنجزة ؟

-أهم مشاركاتي في مهرجانات شتى قسم منها تم تصويرها وتوثيقها وكذلك مشاركاتي في امسيات شعرية .

أهم الدواوين الشعرية الفصحى

1ـ ديوان استراحة عاشق تمت طباعته في لبنان

2ـ ديوان اعترافات مجنون تمت طباعته في جمهورية ايران الأسلامية

أهم الدواوين الشعرية الشعبية

ديوان مشتاكلج ليش أجيتي حرامات مليت حبنة ضاع أموت عليك

