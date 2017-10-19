الشاعرة هوايدا ناصيف في ديوان “ أنا العاشقة “ .. نغمات رومانسية وعبق من نسيم العشق

قراءة / عصام بدر

افتتحت الشاعرة هوايدا ناصيف ديوانها بابيات شعرية من قصيدتها “ كأسُ الهوى “

يا مضرماً فيَّ العطـــــــاش بقبلةٍ هلّا رويتَ الــــــروحَ في أجزائي

أو زرتني في الحـُــلم يا متعطشاً بين البرودِ وَحَرْقَةِ الإغـــــــــواء

أبكي البِعـــــــــــادَ بوحدةٍ موقوتةٍ فالروحُ عطشى في مدى الصحراء

أقبلْ عليَّ مناجياً كـــــأس الهوى إزرعْ بذورَكَ في مـــدى أحشائي

لعل هذه خير نافذة تفتحها الشاعرة لنطل منها على وجدانها الرهيف وروحها الهائمة في مدارات الحبيب الذي طالما تناديه و تناجيه همسا و هتافا و تلميحا و تصريحا بحاجتها لهذا الحبيب الذي يغمرها حبا و يحيطها حنانا وينشر في برودة اشتياقها دفء الوصل ولعل هذا أيضا كان مدخلا مزركشا بالجمال حين تعنون لديوانها بكل شجاعة ب “ أنا العاشقة “ و كأنها تقول للدنيا أنا لا أخجل أبدا من البوح بما أحمله في ثنايا وجداني من حب و لهفة و لوعة و اشتياق و حلم أبدي في تحقيق الانصهار التام في وجدان الحبيب لنصير جسدا وروحا في كيان واحد ولكنها كأي عاشق لا يكتمل لها ما تصبو إليه فالحبيب نراه دائما في مكان بعيد أحيانا و تستمر مع هذه المسافة نداءات الحبيبة و مناجاتها الدؤوب رغبة في أن تحظى بلحظة الوصل التي تتمناها وكما هي الحال فإنها تعد حبيبها بالعطاء الكبير شكلا و مضمونا لأنها تبحث دوما عن الحياة السعيدة في قربه، فهي حواء التي تظمأ كثيرا شوقا لحبيبها كما هو ظامئ لوصالها فإذا التقيا ذات عشق يكون اللقاء حياة بمعناها التام مزيجا من الشوق و الاكتمال فهي تمنيه بالعطاء كما تتمنى أن يكمل نقصها في بعده بالاكتمال في القرب ، نعم هي العاشقة و العشق جنة العاشقين ، و نرى الشاعرة في كثير من نصوص الديوان تطلق لنفسها فسحة التحليق في فضاءات البوح تعبيرا عن لهفتها و لوعتها و اشتياقها لهذا الحب الجميل و هذا الحبيب المشتهى كما تقول في قصيدة عنوانها” راقصْني “

راقِصْني “

تعال اليــــوم راقصنّي

وضع يمناك في شعري

وعانقنّي ففـــــــي دلعٍ

تثور مــــلاعبُ الصّدر

وآهُ الحبّ في فــــرحٍ

لها وقع مـــــنَ الخمر

فتشتعلُ المُنــى وصلاً

ويُبردُ نارهـــا جمري

وفي هذه اللحظة المتناهية من اللهفة للوصل لتبلغ المنى بكل سعادة اللقاء تفصح الشاعرة عن ذاتها العاشقة المتيمة و تناجي الحبيب وتناديه لعلها تفوز بما تتمنى من انتشاء الهوى حيثُ تقول في قصيدة عنوانها “ مَرِّرْ أصابعكْ “

مرِّرْ أصـــــــــابعك

على جنــــــونِ الوقتِ

واقتطـــــفْ من عنبِ

الخاصرةِ اشتهاءاتي

فأنا يــــــــا سيّدي

ربّةُ العشــــــــــقِ

وحـــواءُ الخصوبةِ

والقبــــــلُ المنسيةُ

فـــــــــي حساباتي

خُذْ عَنّيْ المســــــافةَ

و ارحـــــــــــــــــــل

و اقتربْ بالعمرِ خطوةً

وحــــــــرِّرْ قيودَ الآه

فـــــــــــــي عذاباتي

هكذا تهيم شاعرتنا عشقا ووجدا وتحنانا و لوعة و تعطي لوجدانها الشاعر ضوءًا أخضر ليجول معبرا بأعذب البوح عن هذا الهيام و العشق و تعطي القارئ متعة التحليق في فضاءاتها التي امتزجت بكل ألوان الزهور لينتشي الوجدان استمتاعا بما تبوح مشاعرها في الحب و الحبيب ولعل هذا واضح في اختيارها لعناوين قصائدها التي تراوحت ما بين الشكل العمودي و التفعيلي والحر بعض أحيانا لكي تقول لقارئها أنها لا تنوي كتابة النص بل هي تترجم الشعور كما تمليه عليها حالة الوجدان فيولد كما يكتب له أن يكون فيكتس صدقا و غمتاعا و إقناعا.. ولكن الشاعرة تأبى إلا أن ترتدي عباءة الوطن و لا تنفصل عنه حبا و ما أكثر أن يكون الوطن الحبيب و الحبيب الوطن فنجدها في قصيدة متفردة تقول فيها عن العروبة “ عروبتي “

ما ذلّني جُرحــــــي ولا ترحالي إنّي بنيتُ مـــن الصمودِ دياري

مــــــا كنتُ قلباً قاسياً بتمرّدي لكنّني دُمّرتُ فــــــــي الأغوارِ

ما عادَ لي صبرٌ يضمُّ مساكني حَتَّى السطورُ تناثرتْ بحـواري

الشاعرة عبرت بصدق شعوري عن وجدانها العاشق وأطلقت صيحة جريئة فهتفت “ أنا العاشقة “ و قد استطاعت أن تحقق ما يمتع المتلقي من اختيارها لمفرداتها الموحية و المعبرة عن مشاعرها بكل أناقة و جاءت صورها متسقة تماما مع وجدانها فلم تأتِ صورة مصنوعة و لا مدسوسة و انسابت موسيقاها انسيابا سواء كانت موسيقى في إطار القصيدة أو موسيقى داخلية نعم هي أنثى عاشقة يترجم وجدانها شعورها على الأوراق دون مساحيق صناعية ، لقد قدمت في هذا الديوان جرعة وجدانية متنوعة النصوص ما بين القصيدة العمودية والتفعيلة والنثر ، و كأنها تؤكد أنها قادرة على البوح بكل الصور في محاولة منها بلوغ التمام و لكن هل يبلغ المبدع الكمال ! تبقى محاولة بلوغه قائمة فيبقى المبدع موجودا .

