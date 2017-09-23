الشاعرة حسينة عباس بنيان لـ (البينة الجديدة) : الموسيقى في الشعر ثابتة ومطلوبة

حاورها – علي شريف

بدأت الشاعرة حسينة عباس بنيان كتابة الشعر هاوية ولم تعتبر نفسها في يوم ما شاعرة محترفة وبسبب طبيعة عملها والظروف الخاصة التي أحاطت بها فلم تتفرغ كليا لكتابة الشعر وبالرغم من ذلك فقد أصدرت أربعة مجاميع شعرية منذ عام 1991 وحتى عام2008. أنها تحرص أن تصل القصيدة من القلب والى القلب وتحب دائما أن تنطلق قصائدها من الفطرة0 (البينة الجديدة) التقت بالشاعرة حسينة عباس بنيان في مقر اتحاد وكتاب بابل فكان لنا معها هذا الحوار:

ماذا عن الانطلاقة الاولى ؟

– قبل أن اكتب الشعر-كنت أحفظ قصائد للشعراء الكبار القدماء منذ صغري في المرحلة الابتدائية وكتبت حينها بعض الخواطر نشرت لي في مجلة كانت تصدر في نهاية الستينات وبداية السبعينات اسمها(المتفرج) أما الشعر فقد كتبته في المرحلة الثانوية وكنت أشارك في المهرجانات الشعرية التي تقيمها مديرية التربية في بابل وكنت احرص على هذه المشاركة كل عام إلى أن انتقلت إلى المرحلة الجامعية وكنت أشارك في ألجامعه ببعض المهرجانات ولكنني (حوربت)-من قبل طلبة (الاتحاد)0

– من هم الشعراء الذين تاثرت بهم؟

– الشعراء الذين تأثرت بهم في ذلك الوقت منهم شعراء الأرض المحتلة أمثال :محمود درويش وسميح القاسم، كما تأثرت ببعض الشعراء القدامى ,كما كنت اقرأ كثيرا لبدر شاكر السياب ولميعة عباس عمارة وغيرهم وكما تأثرت بكتابات شقيقي الشاعر المغترب (هاشم العراقي) قبل سفرة لأنه سبقني بكتابة الشعر وله الآن ست مجاميع شعرية مطبوعة في الخارج0

هناك من يحاول تشذيب المفردة العامية لتقترب من الفصحى ؟

– الأمر ليس كذلك ويجب على الأديب أو الكاتب بشكل عام أن يحرص على المصدر العربي للكلمة وان صح وجود مفردة (عامية) أصلها عربي فلما لاترجع إلى أصلها العربي

وكيف تنسجين صورتك الشعرية ؟

– كلمة (النسيج) قد تكون ملازمة للتنظيم أو الترتيب حيث أن النسيج بالواقع العملي يسبقه غزل الخيط وتهيئته0 بالنسبة لي فان العبارات التي تكوّن قصيدتي تفاجئني تحت تأثير الحدث فكلما كان الحدث أكثر وقعا عليّ يكون النسيج أسرع وقد يكون متناثرا وأعود إلى نسجه مرة أخرى عندما أراجع ما كتبته تحت التأثر بالحدث0

ماذا تقولين عن انتشار النصوص النثرية اليوم؟

– ليكتب كل من يريد الكتابة ولينثر كل من يريد النثر ,أما الموسيقى الشعرية فهي ثابتة ومطلوبة والشاعر ذلك الذي يجعل من القارئ أو المستمع يتابع خطوات شاعريته ، الشعراء كثيرون ولكن السؤال يتجه نحو الشكل المؤثر للقصيدة إن كانت وزناً أو نثرتاً.

حدثيني عن المشهد الثقافي الآن من خلال وجهة نظرك ؟

– متنوع وواسع جدا هنالك نوع من الديمقراطية أو الليبرالية بالكتابة كما أن هناك صراعا فكريا واضحا من خلال المشاهد الأدبية والكتب المتنوعة المطروحة في الأسواق والمكتبات كما أن هناك الكثير من المتطفلين على المشهد الثقافي الذين اتخذوا من الثقافة (مهنة ) مراوغة هي في الأصل ليست لها علاقة بالثقافة.

طيب وما هي انجازاتك الشعرية؟

– لدي أربع مجاميع شعرية مطبوعة وموزعة داخل وخارج القطر كما ان لدي مجموعة شعرية جديدة في طريقها للنشر .أما هذه المواضيع فهي :

1-كلمات ما بعد الموت عام 1991- سمات بابلية عام 1991- عراقية في سطور (الجزء الأول) عام 2002- عراقية في سطور (الجزء الثاني) عام 2008

المجموعة الأولى والثانية تم طبعها بالتعاون مع اتحاد الأدباء في بابل حيث أرسلت كل منها إلى وزارة الثقافة في عهد النظام السابق وتمت الموافقة على طبعها بصعوبة لعدم احتوائها على مديح لرموز السلطة وقد ساعدني في جلب الموافقة الأستاذ الكاتب القدير ناجح المعموري والأستاذ الشاعر الكبير شكر حاجم .أما المجموعتان الثالثة والرابعة فقد طبعتْ ضمن كتاب واحد بجزئين أطلقت عليهما اسم البحر على ولدي الشهيد «علي»الذي قتل غدراً عام 2002 من قبل دورية شرطة النظام السابق حيث لاحقوه وهو عائد بسيارته الخاصة من بغداد إلى بابل وأطلقوا عليه النيران واردوه قتيلاً فكانت مجموعتي (عراقية في سطور الجزء الثاني) مصورة للمأساة التي عشتها بعد مقتل ولدي من قبل السلطات الغادرة0

مشاريع جديدة تجدين لانجازها فما هي؟

– أنا مشغولة الآن بطبع مجموعة جديدة من الشعر إضافة إلى ذلك فانا محررة في مجلة ( نون) التي تصدر شهرياً من التجمع النسائي المستقل منذ عام 2004 واكتب بها مقالات واهتم بنشر بعض اخبار نشاطات المرأة والمجتمع المدني وقد نشرت قصصا من الواقع العراقي ولي طموح في عالم القصة واطمح في كتابة ولو رواية واحدة في المستقبل.

وهل من تكريم حصلت عليه ؟

– حصلت على عدة شهادات تقديرية وكرمت في عدة مواقع أدبية من خلال المهرجانات التي شاركت بها مثل مهرجانات المناسبات الوطنية المختلفة والمربد وعيد المرأة ومهرجانات وزارة الثقافة ومهرجان صفي الدين الحلي ومهرجان قاسم عبد الأمير عجام ومهرجان ذكرى تأسيس مدينة الحلة واحتفالات رابطة المرأة العراقية وغيرها أما في مجال عملي الهندسي فقد نلت عدة شهادات شكر وتقدير خلال الخدمة الطويلة بالوزارة0

أي إضافة تودين ذكرها؟

– لدي ملاحظة عن المهرجانات الادبيةالتي يقيمها اتحاد أدباء وكتاب العراق وخاصة مهرجان المربد ومهرجان الجواهري وأشير هنا إلى الشعراء المشاركين تجدهم يتسابقون لغرض الذهاب إلى المشاركة بمثل هذه المهرجانات للمعان اسمها وأهميتها التاريخية وخاصة المربد ولكنك تصطدم بالواقع عندما تكون مشاركاً بالمهرجان فعندما تدخل القاعة تجدها مليئة بالأدباء والشعراء وعندما تبدأ المشاركات تجد أن القاعة تتناقص من الحاضرين وتجدهم «أي الشعراء «يغادرون القاعة واحدا واحدا كأنهم في امتحان شفهي فكل من يلقي قصيدته يغادر القاعة حتى لايبقى الا القليل من الموجودين أذن أين الثقافة من هذا التصرف وعلى اية حال فأكثر الأدباء والمثقفين في العراق لم يأخذوا مكانتهم التي يستحقونها ولا يوجد أي دعم معنوي أو مادي للأديب من قبل الجهات المسؤولة وأكثرهم يطبع كتاباته ومؤلفاته على حسابه الخاص آمل أن يتغير الحال وان يكون الأديب والمثقف العراقي في موقع الاهتمام والتقدير وان تكون للمرأة الأديبة المكانة المهمة والدور المؤثر في الساحة الثقافية وان تكون هناك مؤسسة خاصة للاهتمام بالمثقف والأديب شأنه شأن الأديب العربي في الدول العربية الأخرى0

