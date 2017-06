الشاعرة السورية ليلى الحسين: اللغة هي الأم التي نستند إليها في ترجمة الأحاسيس والمشاعر

حاورها: بسام الطعان

ـ حدثينا عن تجربتك الشعرية، وعن القصيدة الأولى؟

* الشعر بحر كبير من المشاعر والأحاسيس تأخذنا مفاتنه إليه بالفطرة لتكون لدينا رؤى داخلية كأيقونة تشع نراها أمامنا كلما لفت نظرك شيء جميل أو حالة نفسية متعبة مرهقة سعيدة وتبدأ الكلمات لتكون قصة او قصيدة ، منذ الصغر وأنا في المرحلة الاعدادية والثانوية أي على مقاعد الدراسة تأثرت كثيرا بالشعر الجاهلي ، أحببته، حتى كلماته الغربية التي كانت تحتاج الى معجم لتفسيره، كان شيئا جميلا بالنسبة لي، تأثرت بقصائد امرئ القيس وعشق قيس وليلى، كنتُ أحس بأن القصائد مكتوبة لي فقط لتشابه الاسماء فأنا أعشق أسمي وأول قصيدة كتبتها اسمها( ديار ليلى)

ـ ما الذي يثير الشاعرة ليلى ويحرك مشاعرها ويدفعها لتقول ما تريد عبر القصيدة؟

*الانسان ابن بيئته يتأثر بكل شيء فالشاعر أو الكاتب يستطيع أن يصف الحالة التي يمر بها بقصيدة أو موضوع يوحي به برمزية داخلية خاصة به، فهو غير الانسان العادي، هنا تظهر لديه الفطرة الأدبية والشعرية، يهمس بالقوافي، بقصائد مسموعة أو مكتوبة تبوح به قريحته الشعرية من واقع يعيشه، يتأثر به وما تسوقها الأحداث اليومية من مشاكل الحياة أو أشياء جميلة تحدث معنا يوميا، تزرع في داخلنا كلمات جميلة أو أحيانا تكون حزينة وأحيانا اخرى مواقف غض أو استياء فالشاعر ابن واقعه وأحيانا كثيرا ما يحول الواقع الى خيال والعكس صحيح.

ـ التجديد سنة طبيعية من سنن الحياة.. هل أنت مع الحداثة الشعرية أم ضدها؟

* أنا مع الحداثة والتطور أو التقدم في كل شيء، يجب أن نواكب العصر مع الحفاظ على البنية الأدبية للشعر أو القصة أو أي موضوع أدبي، لا بد من التحديث كي نكون مواكبين لكل شيء. لا يعقل أن نتطور في العلم والتكنولوجيا ولا نطور القصيدة التي هي حالة يومية معنا، تحكي ما يجول في خواطرنا. هل نستطيع فصل أنفسنا عن الواقع الذي نعيشه في القرن الحادي والعشرين ونتمسك بالعصور القديمة، طبعاً لا يجب ان يفهم القارئ معاني الكلمات التي تكتبها بشكل بسيط تصل إليه من إحساس داخلي جميل مع الحفاظ على البنية الشعرية القديمة الموزونة أحياناً بشكل بسيط، نحن أمام جيل سريع ليس لديه الصبر ليعود للمعاجم لتفسير معاني كلمات صعبة لديه، يجب التحديث بكل شيء.

ـ الشعر الحر متهم بأنه ضرب من الفوضى الفكرية، ما ردكِ؟

*بما اننا تحدثنا عن الحداثة، وان الشاعر ابن بيئته بتأثر بواقعه، وما يحدث في محيطه اقتصادياً او سياسياً، فلا بد من إنتاج موضوعات مختلفة عن سابقتها، والقصيدة بما انها خرجت منذ البداية من قصيدة التفعيلة والموزونة إلى القصيدة النثرية والعامية أيضا متطورة، إلى الشعر الحر ولكل شيء فيه إبداع والشاعر أو الكاتب المبدع الذي يخرج لدينا بنمط شعري جميل محبب ومجمع عليه من قبل الجميع، فهو هنا يكون له الأفضلية والأسبقية في اختراعه الجميل، ولكن أنا أؤكد دائماً يجب الحفاظ على البنية الأدبية والأخلاقية للقصيدة بشكل يحافظ على جماليتها شكلاً ومضموناً، وبشكل موضوعي لسياق القصيدة، نازك الملائكة كتبت عن الشعر الحر وكانت سباقة في جماليتها، وأيضا هناك شعراء كثر أجادوا وأبدعوا في كتاباتهم.

ـ لماذا دائما المرأة العربية مظلومة من المجتمع ومن الأسرة، وهل الحرية سيئة بالنسبة للمرأة العربية؟

*المرأة العربية هي ثورة بحد ذاتها، تخطت كل مصاعب الحياة وهي الجندي المجهول في واقعنا العربي المرير. يجب بناء فكر جديد عن المرأة العربية، او مدرسة حديثة تعطي حقها في كل شيء، وأنا أقول دائما يجب تعليم الاناث أولاً قبل الذكور لأن المرأة هي معلمة أو مدرّسة للرجل، وهي من تزرع في رأسه الأفكار والمعتقدات، وتكوّن له فكرة فطرية عن بيئته او حياته المستقبلية، يجب تربية ابنائنا على ان لا فرق بين الجنسين، الأنثى والذكر، وهم من خلقهم الله من نفس التكوين .

ـ اللغة هي أهم أداة من أدوات التعبير للمبدع مهما كان نوع إيداعه كيف تفعل هذه الأداة فعلها في إبداعاتك؟

*اللغة هي الأم التي نستند اليها في ترجمة الأحاسيس والمشاعر نتمكن لها عندما نحافظ على لغتنا الأصلية والعودة إلى مفاهيمها الأصلية في كتابتها، وعدم إدخال مصطلحات غريبة عليها، وتعليم قواعدها الأساسية.

ـ أغلب الشعر العربي المعاصر يفتقر في مضمونه إلى أية وظيفة فنية، مما يجعل القارئ أن يبتعد عنه، ما رأيك؟

*للصيغة الفنية بسبب بعد الشاعر عن موضوعات ومشاعر المتلقي، أي نعود إلى السؤال السابق، هل نحن مع الحداثة بسبب هذا السؤال، يجب ان نواكب فكر المتلقي والإنسان المعاصر، ونكون قريبين من فكره ومشاكله اليومية، يعيش الشاعر كل حالات المتلقي لمن يسمع الشعر، ونكون موضوعيين في صياغتها، أي يجب أن نكتب الشعر ونعيش الحالة حتى تصل لكل إحساس في مضمون من يسمعنا.

ـ رأيك بقصيدة النثر، هل يمكن القول إنها ضيفة عابرة ولن يكون لها مكان على خارطة الشعر؟

*ستبقى وستعيش اطول عمراً لأنها قريبة من فكر القارئ، وأقرب الى مشاكله وهمومه اليومية، وبما انها قريبة من القصيدة العامية في صياغتها، ستبقى قصيدة النثر لها مكانة معينة بين حروف الشعر.

ـ إذا كانت لغة الخطاب في القصيدة الحديثة تقترب من لغة الكلام الحية التي يتكلمها الإنسان في واقعه، هل يمكن أن نسمي هذه القصيدة شعراً ؟

*اعدها رسائل شعرية خطابية محكية، وقد اصبحت قريبة من جيل الشباب، وأصبحت قصيدة محكية تعبر بمفهوم رمزي كامن داخلي لما يحدث، ولها رواج نجدها كثيرا في قصائد الشاعر نزار قباني، ولها رواج كبير بصيغة محكية سلسة، وهي من السهل الممتع، لا يستطيع أي كان أن يتحكم بها، لها قواعدها في الشكل والمضمون والصياغة والموسيقى التي تحركها إيقاعها لتصل للمتلقي.

ـ بعد نصوصك النثرية (ذاكرة ليلى) ما هو جديدكِ ؟

*ذاكرة ليلى بصدد تحضير لكتاب ستائر الليل، وهي نصوص نثرية، وأيضاً قصص قصيرة جداً اسمها (راقصة الامبراطور).

