الشاعرة الدكتورة بشرى الهلالي : اقبال الشباب على قراءة الكتب يبعث فينا الامل بعودة الاهتمام بالثقافة

بشرى الهلالي لمن لا يعرفها : ماجستير أدب انكليزي/ مسرح كاتبة/ صحفية/ استاذة جامعية عملت في العديد من الصحف العراقية ونشرت العديد من المواضيع الادبية (شعر/ مقالة / قصة قصيرة/ بحوث) والسياسية في الصحف العراقية والعربية اضافة الى عملها في مجال التدريس والترجمة التقتها البينة الجديدة في معرض الكتاب الدولي وهي توقع أول اصداراتها الشعرية (لن تشفى مني ) فكان هذا الحوار:



* ما هي انطباعاتك عما شاهدتيه في معرض الكتاب الدولي الاخير ؟

كان مختلفا هذه العام بالرغم من المشاركة المحدودة لدور النشر العربية والتي تبدو اقل بكثير من الدورات السابقة الا ان ما كان متميزا هذا العام هو الحضور الكبير للقارئ العراقي والذي لفت انتباهي فقد لمست اقبالا كبيرا من الناس على الكتب وعلى شرائها والاطلاع على كل ما هو جديد حتى ان قاعات المعرض كانت تزدحم بالحضور طيلة اليوم وحتى في ايام الدوام الرسمي ولمدة عشرة ايام متواصلة واكثر ما اسعدني هو اقبال الشباب على قراءة الكتب يبعث فينا الامل بعودة الاهتمام بالثقافة بينهم وهم الذين يمثلون مستقبل البلد لذا كنت اتمنى ان يكون الاهتمام بمعرض الكتاب اكثر، وان يكون هذا الاقبال سببا للاهتمام بالمعرض في الدورات القادمة ودعوة دور نشر عربية وعالمية اكثر

* ماذا عن مجموعتك الشعرية في معرض الكتاب ؟

كان من حسن حظي ان يتزامن اطلاق مجموعتي الشعرية الاولى (لن تشفى مني) مع معرض الكتاب الدولي بعد أن صدرت قبل 14 يوما من موعد انطلاقه لذا حظيت بان يكون حفل التوقيع لكتابي كنشاط لدار نشر (ميزوبوتاميا ) وسروري كان بالحضور اللافت في حفل التوقيع ومتميزا ومتزامنا مع الحدث اضافة الى الاقبال على شراء المجموعة التي تقريبا قد نفد المتوفر منها في الدار

*لماذا (لن تشفى مني ) ومن اين جاء هذا العنوان؟

لن تشفى مني هي مجموعتي الشعرية الاولى وتضم (45) قصيدة نثر التي تصب في الشعر الوجداني والقصائد معظمها قصيرة لا تتعدى الصفحة الواحدة، وانا افضل هذا النمط فلا اميل الى القصائد الطويلة، اضافة الى انها تعتمد اسلوب الومضة او الومضات ضمن القصيدة تميز اسلوب كتابتها بالبساطة في اختيار المفردات مع تنوع في الصور وعمق في المعنى، فقيل عنها كثيرا انها من السهل الممتنع الذي يمكن فهمه بسهولة لكن تأويله وتفسيره يحتاج الى خيال من الناحية التقنية، فان المجموعة مرتبة بطريقة درامية، اي انها اشبه بقصة او رواية تحكي تاريخ قصة حب، فهي تبدأ بقصيدة حول تفاصيل حياتية تمر بها المرأة تجعلنا ندرك ان الحبيب هو كل تفاصيل حياتها، ثم تغوص في ذكريات عديدة تكشف فيها تفاصيل تلك العلاقة بين غياب وشوق ولقاءات وخلافات وعتب حتى تصل الى المرحلة التي تشعر بالانهماك من هذا الحب الكبير الذي لا يستطيع الطرف الاخر ادراكه، فتطلق صرختها في قصيدة (سانساك)، ثم تثأر لكرامتها في «لن تشفى مني» واخيرا تتضرع الى الله ان يساعدها على النسيان في «صلاة عاشق» التي يختتم بها الكتاب.

* متى كانت بداية كتابة القصيدة واين انت في مجال الكتابة ؟

– بدأت بكتابة قصائد هذه المجموعة سنة 2012 وكانت اخر قصيدة منها عام 2015.. اي انها نتاج ثلاث سنوات وكان المفترض ان تصدر خلال 2015العام الذي انهيت فيه كل شيء لكنها تاخرت في الطبع كثيرا حتى صدرت في 2017 هذه المجموعة هي اصداري الاول، و ما سبقها كان نتاجات عديدة في الصحف والمجلات امتدت على مدى عشرة سنوات تقريبا من العمل في الصحافة، اضافة الى نتاجات في مجال الدراما حيث قدمت للتلفزيون ثلاثة اعمال درامية تم عرضها في عام 1998(كبرياء وهوى) و 2007 (اوركسترا) و 2000 (وداعا ايها الحب).

* هل وصلت مطبوعاتك للمتلقي ؟

لا اعرف ان كنت استطعت الوصول الى المتلقي ام لا، فهذا الامر يحدده القارئ لكن الاقبال الان بالمعرض جيدا وحفل توقيع مجموعتي الشعرية متميز بمعرض الكتاب وحقيقة اسعدني اولا اضافة الى ما كتبه النقاد والكتاب واراءهم الشفوية او المكتوبة التي عكست قبولا واهتماما واضحا بما انتجته سابقا وحاليا اما بالنسبة لي فقد حرصت كثيرا على الوصول الى المتلقي من جميع الاعمار والتوجهات الفكرية كوني خاطبت مشاعره وعواطفه وتجاربه التي قد يجدها منعكسة في بعض هذه القصائد. فكما اسلفت من قبل اسلوبها بسيط، شاعري لكنها عميقة وتقريبا معظم القصائد تشبه الى حد ما قصة قصيرة في موضوعها.

* كيف تكتبين الشعر وماهو الشعور الذي ينتابك في كتابته؟

اود ان اوضح بانني لا اعتبر ما كتبته شعرا و لا اريد تسميته او نسبه الى اي صنف ادبي، فهو بالحقيقة تدفق (سلس) لمشاعر نابعة عن تجارب انسانية لذا فهي تنبض بالصدق والعفوية التي هي اقرب الى الطفولة.

* ما الجديد القادم لك ؟

الجديد القادم هو الانتقال لتجربة كتابة الرواية خصوصا وانها الاقرب الي وضمن اختصاصي الاكاديمي، كما انه سبق لي وكتبت قصصا قصيرة واعمالا درامية مما يجعلني قريبة الى هذا النوع من الكتابة واظن اني سأبدع بها وهذا مشروعي الذي سأخوض فيه تجربتي الجديدة.

* قصيدة مهداة لقرائك في البينة الجديدة ؟

قصيدة (غادر كما يأتي)

وانت تغادر .. تذكر

ان ترفع صورك عن جدران الوقت

ان تحزم امتعة النسيان

وان تحكم اغلاق باب الذاكرة

فانا لا أجيد توظيب الحقائب

عندما يداهمني الرحيل

ولا أملك امتعة

سوى ايامي معك

* لك الكلام في نهاية الحديث؟

شكرا للبينة الجديدة لحضورها ومتابعتها النشاط الثقافي ولكم محبتي .

