الشابندر : وزير بعثي انقذني من الاعدام واسعى الى تفريق البيت الشيعي

كشف السياسي العراقي٬ عزت الشابندر الاربعاء٬ تفاصيل انقاذه من قبل وزير سني في زمن النظام السابق بعد ان حكم عليه بالاعدام٬ مشيرا الى انه يسعى الى تفرقة البيت الشيعي وقال الشابندر إن «الاختلاف لا يفسد في الود قضية»٬ قائلاً أن «العراقية الوطنية هي المشروع الوحيد الذي ولد في جو متخم بالمشاريع الطائفية٬ ويشهد ولادة ائتلاف شيعي وتوافق سني وتحالف كردي بينما العراقية ليست لها سمة طائفية ولا عرقية».وتابع٬ أنه «لم يندم على خروجه من العراقية ودولة القانون»٬ موضحا انه «خرج من الاثنين وهما في أوج قوتهما٬ وذلك على خلفية خلاف مع قيادتهما وليس مشروعهما».واردف أنه «دخل في صفوف حزب الدعوة وعمره 17 عاما»٬ مبينا بالقول «وجدت نفسي في زورق الانشقاق».واضاف «كان صراع فكر٬ فحركة جند الام هي الفكر الاسلامي العميق الذي يقرأ التاريخ منذ ادم حتى ظهور الامام المهدي٬ وقراءة عقائدية وموضوعية ويعتقد ان معركة ابليس وادم انعكست على الارض٬ وأن سلطة الشيطان في الارض هم الصهاينة».

واشار الى الى أنه «وصل الى الإعدام مرتين٬ الأولى عام 1974 والثانية عام ٬1977 وكان الدكتور عزت مصطفى وزيرا آنذاك٬ هو الذي توسط بقوة وحول الاعدام الى افراج وهو سني وانسان رائع٬ وعاقبه صدام على هذه٬ وعلى عدم موافقته على اصدار أحكام اعدام على نشطاء خان النص».

