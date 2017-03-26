السيميائية في كلية الاعلام .. اليوم

بغداد / البينة الجديدة

تعقد كلية الاعلام بجامعة بغداد اليوم الخميس الملتقى العلمي الثاني لوحدة اللغة العربية تحت شعار(المناهج السيميائية وآفاق تطبيقها) الذي يعقد بالتعاون مع جمعية اللسانيين العراقيين ويتضمن عددا من المحاور التي تتعلق بالصورة والخبر(النص وتضمينات الصور)، والسرد والخبر الصحفي(مقاربة سيميائية) وأنساق العلامات اللغوية ،وسيمياء اللغة والادب،وسيمياء اللون في الصحافة العراقية، وسيمياء النص في العراق. وقال رئيس اعمال الملتقى عميد كلية الاعلام أ.د. هاشم حسن ان الملتقى الذي يقام صباح اليوم بمبنى كلية الاعلام في مجمع جامعة بغداد بالجادرية يأتي ايمانا باهمية السيمياء في البحوث المعاصرة. واشار الى ان السيمياء عرفت اداة منهجية وعرفت قبل ذلك نظرية واسعة ممتدة في عمق الفكر الانساني، واكد حسن ان تجديد الفكر لا يتأتى الا بتجديد ادواته المعرفية وتغيير مناهجه .