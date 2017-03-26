السيسي يؤكد للجعفري دعم مصر لسيادة العراق وجهوده في مكافحة الارهاب

البينة الجديدة / وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، امس الأربعاء، دعم مصر لسيادة العراق وجهوده في مكافحة الارهاب .وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة جمهورية مصر السفير علاء يوسف إن « السيسي رحب بالجعفري، مؤكداً موقف مصر الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق.وشدد السيسي على « رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق، وذلك بما يعزز تماسك الدولة الوطنية العراقية ويحافظ على مقدرات الشعب العراقي».وأشاد السيسي خلال اللقاء بـ « جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى « وقوف مصر إلى جانب العراق في محاربة هذا الخطر الذي يهدد وحدة المجتمعات العربية بل والعالم أجمع».كما أعرب السيسي عن تقدير مصر للنجاحات التي حققتها القوات العراقية في المواجهات العسكرية ضد قوى الإرهاب، مشيراً إلى « تطلع مصر لمواصلة تلك النجاحات في آخر معاقل الإرهاب بالموصل».من جانبه أكد الجعفري خصوصية العلاقات العراقية-المصرية وتميزها»، مشيراً إلى « تطلعه لمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة».وأعرب عن « تقدير العراق لمصر قيادة وشعباً»، مشيراً إلى « محورية الدور المصري في تعزيز العمل العربي المشترك، وإلى مواقف مصر الداعمة لاستقرار العراق».

