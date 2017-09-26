السيسي في الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق بين القاهرة وأبوظبي

وكالات / البينة الجديدة

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الاثنين زيارة هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات منذ أعلنت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران لدعمها وتورطها في تمويل الإرهاب.وقال بيان للرئاسة المصرية، إن السيسي «تناول خلال الزيارة التي تستغرق يومين مع قيادات دولة الإمارات العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك».وأضاف «يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة».وأوضح أن المرحلة الراهنة «تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها». وترتبط القاهرة وأبوظبي بعلاقات متينة وتسلط الضوء على الحرص المشترك لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم صالح البلدين الشقيقين.ومنذ وصوله لمنصبه في يونيو/حزيران 2014، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة وكان آخرها في مايو/آيار لبحث العلاقات الثنائية. وتعتبر الزيارة للإمارات الأولى من نوعها للرئيس المصري منذ اندلاع أزمة قطر حيث أعلنت الدول الأربع مقاطعة الدوحة دبلوماسيا واقتصاديا بعد قناعة راسخة أن الأخيرة مستمرة في سياستها التخريبية وفي تقاربها مع ايران بما يساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.وكانت أزمة قطر حاضرة في جلسات وكلمات قادة الدول المعنية بالأزمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد واجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحقيقة تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب وضرورة التوقف عن تلك السياسة التي تضر بالأمن الاقليمي والعالمي. وعقد ترامب على هامش القمة اجتماعا أيضا مع الرئيس المصري تناول الأزمة الخليجية. وأبدت واشنطن حرصها على ضرورة ايجاد حل سريع للأزمة فيما عبر ترامب عن استعداده للوساطة. وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة لمصر وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في أبريل/نيسان 2016 .

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